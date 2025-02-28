DAÜ-SEM’den KTAMS Üyelerine Etkili İletişim Semineri

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) üyelerine yönelik “Vatandaş İlişkileri ve Etkin İletişim Becerileri” başlıklı bir eğitim semineri düzenledi. Seminer, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy tarafından gerçekleştirildi.

Etkili İletişim Yöntemleri ve Algının Önemi Tartışıldı

Gerçekleştirilen seminere, devletin farklı birim ve kademelerinde görev yapan yaklaşık 300 KTAMS üyesi katıldı. Eğitimde, vatandaşlarla etkili iletişim kurmanın temel yöntemleri, algının iletişimdeki rolü, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi, dinleme ve empati becerileri, savunma mekanizmaları ve eleştiriye yaklaşım gibi konular ele alındı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, açılış konuşmasında sendika üyelerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattıkları sertifika programına etkili iletişim konusunu da dahil ettiklerini belirtti. Kamu hizmetlerinin etkinliği açısından vatandaşlarla güçlü bir iletişim kurmanın önemine vurgu yapan Bengihan, bu tür eğitimlerin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini ifade etti.

Seminerin sonunda, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Doç. Dr. Nilüfer Türksoy’a hediye takdim etti, katılımcılara ise katılım sertifikaları verildi. DAÜ-SEM tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin, kamu görevlilerinin profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik önemli katkılar sunmaya devam etmesi hedefleniyor.