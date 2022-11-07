DAÜ-SEN: Akademi için yaralayıcı bir karar

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK), bölümler ve fakülteler ile Rektörlüğün onaylayarak VYK'ya gönderdiği yarı zamanlı akademik personel listesinden sadece iki kişiyi gerekçe göstermeksizin onaylamadığını belirterek bu kararı eleştirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “VYK'nın bu kararında herhangi bir akademik ve idari eksiklik olduğuna dair tespit mevcut değildir. Böylece bu kararın tamamen subjektif ve kişilere özel olduğu anlaşılmaktadır. Böylesi kararlar Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi saygın bir kurum için zararlı ve akademi için yaralayıcı bir durumdur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Söz konusu iki akademik personelin sendikamızın üyesi olmamalarına ve tarafımıza herhangi bir girişim talebi olmamasına rağmen sendikamız, süreçle ilgili kararları bu sabah resmi olarak talep etmiştir ve bu konunun toplumsal boyutu açısından takipçisi olacaktır.” denildi.

Bu habere tepkiniz:



07/11/2022 14:53