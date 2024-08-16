DAÜ-SEN: “Başbakan halktan özür dilemeli”

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16/08/2024

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DAÜ-SEN: “Başbakan halktan özür dilemeli”

 Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) elektrik konusunda yaşananlar için Başbakan Ünal Üstel'in halktan özür dilemesi gerektiğini savundu.

Başbakan Üstel’den ülkeye kesintisiz, temiz, erişilebilir elektrik sağlamasının beklendiğini kaydeden DAÜ-SEN, "bunun bir günlük politikalarla, ekranlar karşısında ve gösteriyle başarılamayacağını" söyledi.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Teknecik’te yaşananlar eleştirilerek, Kıb-Tek’te yaratılan tablonun ve ülkedeki elektrik sorununun bir numaralı sorumlusunun Başbakan olduğu savunuldu.

“El-Sen’in veya başka bir örgütün Kıb-Tek’i sabote etmesine gerek yoktur çünkü Kıb-Tek yıllardır doğrudan ve sistematik olarak sabote edilmektedir” denilen açıklamada, “Bu karanlık tablonun yaratılmasındaki ana sebep siyasetin elektrik alanındaki çıkar grupları tarafından açıktan, gizli veya dolaylı finanse edilmiş ve/veya ediliyor olmasıdır” iddiasına yer verildi.

Açıklamada, Başbakan’ın halktan özür dilemesi, sorunu çözmek için de El-Sen’le omuz omuza çalışması gerektiği kaydedildi.

16/08/2024 15:45
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TAGS: DAÜ-SEN, Başbakan üstel
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