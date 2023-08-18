DAÜ-Sen: Büyük bir değer kaybedildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-Sen), Mehmet Seyis’in vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, büyük bir değerin kaybedildiğini vurguladı.

DAÜ-Sen’in mesajında “Kıbrıs Türk sendikal hareketinin en nitelikli, en bilgili, pratiği ile teorisi, sözü ile işi uyumlu mücadele insanlarındandı. Sendikacı ve siyasetçi, yönetici, işçi ve vatandaş olarak hepimizin görevi Mehmet Seyis'e layık insanlar olmamız, yeni Mehmet Seyis'ler yetiştirmemizdir. Dürüst, adalete ve demokrasiye inanmış, kendi kendini çok iyi yetiştirmiş büyük bir değerimizi kaybettik” denildi.

Mesajda, tüm topluma başsağlığı dileklerinde de bulunuldu.