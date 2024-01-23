DAÜ-Sen DAÜ Yönetimi ve Hükümetin Üniversiteyi vasat yapacak bir yola girdiğini savundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN hükümet ve DAÜ yönetiminin üniversiteyi vasat yapacak, iş barışını bozacak bir kanala girdiğini savundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, DAÜ’nün mali sorunlarından Rektörlük, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu ve hükümetin de sorumlu olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, “Geldiğimiz noktada hükümet ve DAÜ yönetimi kötü yönetim anlayışını koruyacak, verimsizliği teşvik edecek, DAÜ’yü vasatlaştıracak, akademisyeni değersizleştirecek, iş barışını ve toplu iş sözleşmesi düzenini bozacak bir kanala girmiştir” denildi.

DAÜ’de tüm paydaşların uzlaşısı ile iş barışı ve DAÜ’nün nitelikli yapısını koruyacak bir çözümün mümkün olduğu kaydedilen açıklamada, “DAÜ yönetiminin ısrarı devam ederse gidişat kaos ve özelleştirmeye doğru olacaktır” denildi.

Sendika, DAÜ yönetimi ve hükümeti paydaşları devre dışında bırakmayacak bir çözüm sürecine davet etti.