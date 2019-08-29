DAÜ-SEN : EL-SEN, Halkın Çıkarını Savunuyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) hükümetlerin hem KIB-TEK’in yatırım yapmasını engellediğini, hem de KIB-TEK’e borçlarını ödemediğini savunarak, “Amaç bellidir: KIB-TEK batırılacak, parçalanacak ve verdiği hizmet özele devredilecektir” iddiasında bulundu.

Yazılı açıklama yapan DAÜ-SEN, EL-SEN’in tüm halkın çıkarını savunduğunu belirtti.

Açıklamada, “Bugün ileri teknolojiye sahip, hesap verebilir, yüzlerce milyon borcu tahsis eden, şeffaf bir KIB-TEK varsa, bugün elektrik kesintileri neredeyse tümden tarihe kavuştuysa, bunu kamunun çıkarını savunan EL-SEN’e borçluyuz. Şimdi EL-SEN her zaman olduğu gibi KIB-TEK’in borçlarının ödenmesi ve yatırım yapması için mücadele etmektedir. Böylesi bir tavır hem sendikacılık, hem de kamusal değerlerin korunması mücadelesi açısından takdir edilmelidir” ifadelerine yer verildi.

“EL-SEN’in akılcı, makul, toplumcu taleplerinin yanındayız. Ucuz elektrik, kamu yararına KIB-TEK için tüm yurtsever güçleri EL-SEN’le dayanışmaya davet ederiz.” denilen açıklamada, hükümete, vakit kaybetmeden KIB-TEK’in yatırım yapmasına izin vermesi ve kamunun borçlarını ödemesi çağrısında bulunuldu.