DAÜ-SEN: Hepimiz Bilenkişiyiz

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sendikası (DAÜ-SEN), İSİAS Oteli davasında önemli bir aşamaya gelindiğini belirten bir basın açıklaması yaptı. Otelin sahiplerinin yargılandığı davada, iki üniversitenin ortak hazırladığı yeni bilirkişi raporu görüşülecek. DAÜ-SEN, daha önceki raporun ciddi şüpheler uyandırdığını, ancak yeni raporun daha objektif olmasını umduklarını ifade etti.

Açıklamada, toplumun artık bu konuda birer “bilenkişi” olduğuna vurgu yapılırken, "Paranın değil, bilimin dediğinin yapıldığı her yerde, insanlar depremden sağ kurtuluyor" denildi. DAÜ-SEN, depreme dayanıklı binaların önemine dikkat çekerek, doğru malzeme ve teknoloji kullanılarak inşa edilen binaların hayat kurtardığını hatırlattı.

"Deprem değil, insanlar öldürür"

Açıklamada, "Hiçbir bilirkişi raporu olmadan, sadece yaşananlara bakarak bir anomali olduğunu biliyoruz. Adıyaman'da bir bina depremde minör hasarla kurtulurken, birkaç saniyede yıkılan bir başka bina bize gerçeği gösteriyor" denildi. Ayrıca, Adıyaman'dan Kıbrıs'a kadar depremin yüksek bir olasılık olduğu ve buna göre dayanıklı binalar yapılması gerektiği vurgulandı.

"Mahkemelerin Borcu Var"

DAÜ-SEN, mahkemeden kamunun vicdanını rahatlatacak bir karar beklediklerini ve ölen çocuklar, öğretmenler, veliler ile rehberler adına adaletin sağlanmasının herkesin görevi olduğunu belirtti.

Son olarak, "Deprem değil, insan öldürür. Öldüren cezasını çekmelidir" ifadesiyle açıklama son buldu.