DAÜ-SEN: ''Kamu arazileri kamu yararına kullanılmalı''

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ Deniz Kulübü etrafındaki araziler için yatırımcı ve işletmeciden bahsedilmesinin endişe verici olduğuna işaret ederek, Vakıflar İdaresi’ne (EVKAF) konu hakkında açıklama yapma çağrısında bulundu.

Rektörlük binasının 1 dolara eğitim amaçlı olarak DAÜ’ye kiralanmasının olumlu karşılandığına vurgu yapan DAÜ-SEN, "Ancak büyük sermaye gruplarına yapılabilecek bir peşkeşe sessiz kalmamız beklenemez. Böyle bir gelişmeye birçok örgütle beraber en sert tepkiyi göstereceğimizden hiç kimse şüphe duymasın” denildi.

Bakanlar Kurulu kararında “üstün kamu yararının sağlanması maksadı”na vurgu yapıldığına işaret edilen DAÜ-SEN açıklamasında, “Burada asıl unsur kamu yararı veya bir başka deyişle toplumun genel faydası olmalıdır. Devlet, DAÜ ve/veya Evkaf, amaçları gereği kamu yararına hareket etmesi gereken kuruluşlardır. Bu süreçte de olması gereken davranış budur” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Deniz Kulübü, Kültür ve Kongre Merkezi, öğrencilerin, eğitimcilerin ve tüm halkın eğitim, bilim, su sporları, sahil sporları ve diğer sosyal aktiviteler için düzenlenmiş alanlardır. Bölgedeki arazilerin mülkiyetinin devlette veya Evkaf’ta olmasından bağımsız olarak bu alanların kamu yararı amacına uygun olarak üniversiteye, eğitime, bilime, kültüre ve spora hizmet edecek şekilde kullanılması işin esası olmalıdır”

DAÜ-Sen açıklamasında, arazinin geçmişiyle ilgili şu bilgi paylaşıldı:

"18 Temmuz 2024 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında, DAÜ Deniz Kulübü bölgesinde DAÜ kullanımında bulunan 16 dönümlük arazi ve DAÜ Kampüsündeki eski rektörlük binası, Taşınmaz Mal Komisyonuna yapılan bir başvuru gereği, Larnaka’daki Turabi Tekkesine ait taşınmaz mala karşılık olarak kullanılacak. Takasın gerçekleştirilmesinden sonra, kararda belirtilen koşullar yerine getirilerek Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin mülkiyetine vakfedilerek kaydedilmesi karara bağlanmıştır. Karara göre, DAÜ Deniz Kulübü binasının içinde bulunduğu 4 parsel, DAÜ kullanımında kalmaya devam edecek, eski rektörlük binası 1 dolara Evkaf tarafından DAÜ’ye kiralanacak, ayrıca, devredilen 16 dönümlük araziye karşılık olarak, DAÜ Deniz Kulübü’nün kuzeyinde 18 dönümlük sit alanı DAÜ’nün kullanımına verilecek. Uluslararası hukukun bir parçası olarak Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalıştırılması ve mülkiyet sorununun tazmin, takas ve iade yöntemi ile çözülmesi olumlu bir adımdır. Söz konusu takas ile DAÜ’de bulunan itilaflı mallardan biri olan eski rektörlük binası, arazisindeki itilafın ortadan kalkması da olumlu, DAÜ’nün uluslararası alanda yaşadığı sıkıntıları aşmak için yararlı bir gelişmedir”