DAÜ-SEN: KIBTES’in LGBTİ+ bireylere hakaretlerini kınıyoruz

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), LGBTİ+ bireylere ağır hakarette bulundu ve açık hedef gösterdiği gerekçesiyle Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’nı (KIBTES) kınadı.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, KIBTES’in dünkü açıklamasının, “Ortaçağ’ın karanlık günlerini aratmadığı” görüşü belirtildi.

Açıklamada, “Eğitimciler olarak bizler insan olabilmek için dil, inanç ve inançsızlık, ırk ve etnik köken, sınıf ve zümre, cinsiyet, siyasi görüş, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı yapmamanın şart olduğuna inanıyoruz. Bizler için her insan değerlidir ve kardeşimizdir” denildi.

DAÜ-SEN açıklamasında, insanlığın LGBTİ+ bireylere yaptığı ayrımcılığın bedelini ağır ödediği kaydedilerek “Bu ayrımcılık yüzünden insanlık milyonlarca yazar, bilim insanı, sanatçı, aydın, mühendis, hekim, öğretmen, iş insanı, işçi, mimar kaybetti. Buna artık izin vermeyeceğiz. LGBTİ+ bireylerle her türlü ayrımcılığa ve sömürüye karşı, barış ve demokrasi, insanca ve hakça bir düzen için birlikte mücadele edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

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19/05/2021 15:41