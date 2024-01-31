DAÜ-SEN'den rektöre tepki

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın sorunları uzaktan izlediğini, neredeyse hiçbir konuda taraf olmadığını, akademik personelin haklarına saldırı niteliğindeki öneri ve tavırlara seyirci kaldığını savundu.

DAÜ-SEN, makul ve adil olmayan, iş barışını bozacak bir sürece destek olunmayacağını ve kararlılıkla karşı gelineceğini açıkladı.

DAÜ-SEN yaptığı yazılı açıklamada, DAÜ konusunda yıllardır, aylardır önlem alamayan Vakıf Yöneticiler Kurulu ve rektörlerin, çözüm önerisi dahi üretmesinin Üniversiteye çok uzun süreler kaybettirdiğine dikkat çekerek, kapsamlı bir çözüm planının paydaşların uzlaşısıyla hayata geçirilemediğini söyledi.

Bir ay daha tamamlanırken Üniversite’nin yine belirsizlik içinde, hukuk dışında sürüklenmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, maaşların yine “iç borçlanma” adı altında eksik ödendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu 8 aydır DAÜ’den istatistik istediğini ancak halen alamadığını söylüyor. Sayın Eğitim Bakanı'na bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu ve Başkanı’nı mensubu olduğu hükümetler göreve getiriyor. 8 aydır hiçbir iş yaptırtamayan ve verileri alamayan kendileridir. 4 yıl boyunca üniversite bir krizin içinde sürüklendi, ancak Hükümet, Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Rektörlük çözüm adına hiçbir şey yapmadı ve üniversite hala daha sürüklenmeye devam ediyor. Hala daha gerçek veriler ve bilgiler, Üniversite Yönetim Kurulu’ndan ve Senato'dan gizlenmektedir. Rektörlük, ÜYK ve Senato’yu süreçlerin dışında tutmaya çalışmaktadır. Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Başkanı Sayın Dr. Erdal Özcenk yerel ve geleneksel siyasi "hassasiyetleri" korumak için akademik personelin özlük haklarını çiğnemeye hazır bir görüntü çizmektedir.”

Açıklamada, üniversiteyi belirsizlik ve kaos içerisinde sürüklemek yerine, halen bütünlüklü, hukuk ve adalet çerçevesinde bir çözümün mümkün olduğunu vurgulandı.