DAÜ-SEN: Meclis Çalışır Hale Gelmeli

DAÜ-SEN, uzun süredir devam eden Meclis Başkanlık Divanı krizine yönelik bir açıklama yaparak, Meclisin bir an önce çalışır hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, yaklaşık bir buçuk aydır hem hükümetin hem de Meclisin işlevsiz hale gelmesinin ülkeye ciddi zararlar verdiği ifade edildi.

“Ekonomik Sorunlar Büyüyor”

DAÜ-SEN, Mecliste yaşanan krizin ekonomik anlamda da ülkeye maliyet oluşturduğunu belirtti. DAÜ’de ve diğer birçok alanda atılması gereken adımların krizin uzaması nedeniyle geciktiğini vurgulayan açıklamada, Meclis Başkanlık Divanı krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiği dile getirildi.

“İstişare Öncelikli Çözüm Olmalı”

Meclis Başkanının ve Başkan Yardımcısının seçimi konusunda Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’nün istişare ve uzlaşıyı esas aldığını hatırlatan DAÜ-SEN, çözümün erken seçime başvurmadan uzlaşı ile gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. 5 tur seçim yapılmasının da uzlaşı arayışının bir gerekliliği olduğuna dikkat çeken sendika, koşulları zorlamanın ve dayatmanın doğru bir yöntem olmadığını ifade etti.

“Hükümet Sorunu Ayrı Ele Alınmalı”

DAÜ-SEN açıklamasında, Meclis Başkanlık Divanı krizi ile hükümetin kendi içindeki sorunların birbirine karıştırılmaması gerektiği vurgulandı. Hükümet içindeki sorunların temiz siyaset ilkeleri çerçevesinde çözülmesi gerektiği belirtilirken, Meclisin bir an önce işlevsel hale gelmesi gerektiği ifade edildi.

“Ülkenin Çözüme İhtiyacı Var”

Ülkenin krizlerden ziyade çözüme ve iş yapan bir yönetime ihtiyaç duyduğunu belirten DAÜ-SEN, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) istişare çağrısını olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Sendika, Ziya Öztürkler’in sabah yaptığı açıklamanın da anlamlı ve önemli olduğunu kaydetti.

“Ego Çatışmalarından Uzak Durulmalı”

Açıklamada, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve CTP başta olmak üzere Meclisteki tüm partilere çağrıda bulunularak, ego çatışmalarından uzak durulması ve Meclis Başkanlık Divanı krizini aşmak için uzlaşı sağlanması gerektiği belirtildi.

DAÜ-SEN’in açıklaması, Mecliste yaşanan tıkanıklığın çözümü için geniş bir istişare ve iş birliğinin gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.