Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), "DAÜ Rektörlüğü’nün bir öğrenci hakkında 'öğrenci otobüsünde öpüşmek' suçlamasıyla disiplin soruşturması açtığı" yönünde bir gazetede yer alan habere ilişkin açıklama yaptı.

DAÜ-SEN tarafından yapılan açıklamada, "gazetede yer alan bilgiye göre DAÜ Rektörlüğü’nün bir öğrenci hakkında “öğrenci otobüsünde öpüşmek” suçlamasıyla bir disiplin soruşturması açtığına" işaret edilerek, “Aldığımız bilgi ise soruşturmacının böylesi bir suçlamanın mevzuatta yeri olmadığını bildirdiği yönündedir. Dolayısıyla öğrenci Disiplin Kurulu'na sevk edilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “DAÜ Rektörlüğü’nün Öğrenci Disiplin Tüzüğü'nde olmayan bir suç icat ettiğini” belirtilerek, “Belli ki rektörlük uygun gördüğü hususlar ve davranışlarla ilgili yasal mevzuat olduğunu sanmaya başlamıştır” denildi.

DAÜ-SEN, “Öğrencileri öpüşmekle suçlamak gerici ve hukuk bilmez bir davranıştır” diyerek devamla şunları kaydetti:

“Rektörlüğün belli ki bir öpüşme hassasiyeti vardır. Örneğin bayramlarda öpüşmek artık yasak mıdır? Doğum günü olan meslektaşımızla öpüşmek artık serbest değil mi? Acaba Rektörlük bizlere aklındaki öpüşmenin tam olarak ne olduğunu anlatacak Öpüşme Usul ve Esasları Yönetmeliği yollayacak mı? Bu çağdışı soruşturma denemesi üniversiteyi gülünç duruma düşürmüştür. Bu denemeyi gerçekleştirenler özür dilemelidir. Rektörlüğün bundan sonra hukuka bağlı kalmaya gayret göstereceğini umuyoruz.”