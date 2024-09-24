DAÜ-SEN, perşembe günü barış üzerine panel düzenleyecek
Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Barış Paneli düzenliyor.
24/09/2024
Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Barış Paneli düzenliyor.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre panel, 26 Eylül Perşembe Günü saat 14.00'da Doğu Akdeniz Üniversitesi Merkezi Derslikler Binası Mustafa Afşin Salonu'nda yer alacak.
1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında, 11. "Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar" ve 4. "Nitelikli Eğitim" başlıkları altında barış üzerine düzenlenecek panel, DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara’nın açılış konuşmasıyla başlayacak.
Sendika Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Caner'in yöneteceği panelde, Prof. Dr. Ahmet Sözen, Dr. Okan Dağlı, Meltem Samani ve Ulaş Gökçe söz alacak. Panel halka açık olacak.24/09/2024 14:47