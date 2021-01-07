DAÜ-SEN: Yüz yüze eğitim için yerel bulaş bitmelidir

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yükseköğretimde yüz yüze eğitime geçilebilmesi için yerel bulaşın bitirilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına işaret ederek, “Sayın Bakanın bu tespiti doğrudur” ifadelerini kullandı.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Bakanlığı ve hükümetin yüz yüze yükseköğretim için faaliyet içinde olması sevindirici olarak nitelendirildi.

Üniversitelerin ve akademisyenlerin de yüz yüze öğretim ve eğitim istediklerinin belirtildiği açıklamada, “Bununla birlikte yerel bulaşın artması yüz yüze öğretimi yeniden riske atmaktadır ve başta hükümet olmak üzere tüm paydaşların çabalarını anlamsız kılmaktadır” denildi.

DAÜ-SEN açıklamasında şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli BRT1 kanalında yayımlanan Basın Odası isimli programda Yükseköğretimde yüz yüze eğitime geçilebilmesi için yerel bulaşın bitirilmesi, bunun için de bir süre kapanma gerektiğini söylemiştir. Sayın Bakanın bu tespiti doğrudur. Yerel bulaşın durdurulmadığı bir ortamda çok mobil 60 bin kişinin adaya getirilmesi ve üniversitelerin açılması ülkedeki durumu riske atacaktır. Bu nedenle bulaş kontrol altına alınmalı, eğitimcilerin aşılanması öncelikli kılınmalıdır. Pandeminin sonuna yaklaştığımız bu dönemde dikkatli ve sabırlı olmalıyız. Ama en önemlisi doğru bir iş yapmaya çalışırken kötü sonuçlara neden olmamalıyız.”

Ekonomik çevrelerin baskısının gerekli önlemlerin alınmasına engel olduğunu öne süren DAÜ-SEN, bu hatanın öğretim ve eğitimin çevrimiçi yapılmasına yol açtığını öne sürerek, “Bu hatanın yeniden tekrarlanmamasını umuyoruz” dedi.

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07/01/2021 14:38