DAÜ-SEN: Yüz yüze eğitimin başlayabilmesine yönelik tedbirler alınmalı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Akademik Personel Sendikası, yüz yüze eğitimin devre dışı kalmasının toplumsal zarar verecek noktaya geldiğini belirterek, yüz yüze eğitimin, çevrimiçi eğitim teknolojileri ve seyrekleştirme yöntemleri kullanılarak, sağlık riskini asgariye düşürerek, başlaması gerektiği görüşünü belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Bununla birlikte dünyada olduğu gibi bizde de yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması ve en son kapanacak kategoride değerlendirilmesi gerekmektedir.” denildi.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla 2021-2022 akademik yılında yükseköğretimde eğitimin yüz yüze yapılmasını uygun bulduğu anımsatılan açıklamada, eğitim seyreltilmiş olarak, güvenli mekanlarda maskeyle, aşılı veya PCR’lı katılımla, kontrollü olarak yapılabileceği kaydedildi.

Önlemlerin arasında aşı olma şartının ilk sırada olduğuna değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Halkımızın çoğunluğu yeterince aşı olmasa da üniversite personelimizin çoğunluğu aşılıdır. Yaşanan esas sorun ülkedeki sağlık şartlarıdır. Hükümet, ülkedeki sağlık riskini azaltacak ve kontrol altına alacak bir plan ortaya koymamıştır. Aşılamada da başarı sağlanmamıştır. Bilim insanları toplumun bağışıklık kazanması için aşılanmışların yüzde 80 olması gerekliliğini vurgulamaktadır ancak ülkemiz bu orandan oldukça uzaktır. Daha eğitim başlamadan Pandemi Hastanesi ve yoğun bakım üniteleri dolmak üzeredir. Bu şartlarda ilk ve orta öğrenim ile yükseköğretimi uzun süre açık devam ettirememe riski ortadadır. Sendikamız iki ay önce tam olarak bu yönde uyarılarda bulunmuştu. Yüksek vaka sayılarının ve ölümlerin sağlık sistemini çökerteceği ve eğitim kurumlarında yeni kapanmalara yol açacağı açıktır.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bir günde tüm eğitimi çevrimiçine taşıyacak kapasitede olduğu kaydedilen açıklamada, “Ancak bu bizi başladığımız noktaya geri götürecektir. Bu nedenle hükümetin, yüz yüze başlayacak eğitimi yeniden kapatma noktasına gelmemek için çok sıkı önlemleri daha bugünden almalıdır” denildi.

Öğrencilere tek bir aşı değil tüm aşıların sunulması gerektiği belirtilen açıklamada, “Hükümetin, yüz yüze eğitimi durduracak noktaya gelmeden adım atması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Sendika, hükümete, eğitim ve sağlıktan sorumlu bakanlara, yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılmaya ve daha bugünden hastane kapasitelerini zorlayan vakaları nasıl düşüreceğine dair planlarını paylaşmaya çağırdı.

Açıklamada, YÖDAK ve üniversitelerin bu konuda baskı unsuru olmaları gerektiği bildirildi.

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31/08/2021 09:57