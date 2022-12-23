DAÜ-SEN'den açıklama...

DAÜ-SEN, dün, CTP Seçim Bürosu tarafından yayımlanan CTP Gazimağusa Belediye başkan adayı Süleyman Uluçay'ın DAÜ-SEN'i ziyaret haberini tekzip etti.

Tekzip açıklaması şöyle:

22 Aralık 2022 tarihinde Cumhuriyetçi Türk Partisi Basın Bürosu tarafından basına gönderildiği anlaşılan ve "TEMENNİMİZ ULUÇAY’IN SEÇİMDEN ZAFERLE AYRILMASI" ara başlığıyla sunulan haberde Başkanımız Doç.Dr. Ercan Hoşkara söylemiş gibi şu ifadeler yer almıştır: "(...)Dr. Süleyman Uluçay’ın seçimden zaferle ayrılmasını ... dilediklerini kaydetti(...)".

Başkanımızın adaylara başarı dilekleri olmuştur ancak yukarıdaki gibi bir ifade başkanımız ve Sendika yetkilileri tarafından söylenmemiştir. Böylesi bir hatanın seçim heyecanına bağlı olduğunu düşünüyoruz.

Sendikamız her siyasi görüşten akademisyenin emek ve hak mücadelesi verdiği bir yapıdır. Sendikamız ilkeleri ve amaçları çerçevesinde ortaklaştığı her kesimle iş birliği ve dayanışmaya devam eder ve emekten yana taraf olurken, siyasal seçimlerde herhangi bir adayın zaferi için taraf olmaz. Bu yerel seçimlerde de herhangi bir adayın zaferi yönünde bir temennimiz ve çabamız yoktur.

Bu habere tepkiniz:



23/12/2022 15:07