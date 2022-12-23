DAÜ-SEN’den göçmen ve mültecilerle ilgili söyleşi

DAÜ-SEN “Göçmenlerin ve mültecilerin sorunları ve eğitim “ konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, 21 Aralık’ta DAÜ-SEN ve Mülteci Hakları Derneği tarafından DAÜ-SEN Local’de organize edilen söyleşide, DAÜ Psikoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr . Ayşenur Talat Zrilli, Mülteci Hakları Derneği Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi Koordinatörü Laden Yusufoğlu ve Mülteci Hakları Derneği Sosyal Danışmanı Burcu Okur konuşma yaptı.

Söyleşiye DAÜ-SEN adına DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Mali İşler Sekreteri Prof . Dr. Sami Fethi, Dış İlişkiler Sekreteri Öğretim Görevlisi Yeşim Dede ve Örgütlenme Sekreteri Öğretim Görevlisi Ali Turan Katırcıoğlu katıldı.

Söyleşide mültecilerin ve göçmenlerin “dünyada ve Kıbrıs’taki son durumu” ,”günlük yaşamda yaşadıkları sorunlar”, “ eğitime alanında yaşadıkları sorunlar ve eğitime adapte edilmeleri” konularında bilgiler aktarıldı, görüş alışverişinde bulunuldu.

Söyleşide söz alan DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara sendika olarak mülteci ve göçmenlerin yaşadığı sorunlara duyarlı olduklarını ve gelecekte Mülteci Hakları Derneği’nin yapacakları projelerde sendika olarak katkı koymak istediklerini belirtti.

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23/12/2022 17:22