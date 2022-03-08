DAÜ-SEN'den 'kadınlar yalnız değil' mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), “Kadınlar asla yalnız değildir. Birlikte, güçlü ve kararlıyız” mesajı verdi.

Sendika, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Daha gür çıkan sesler bizleri umutlandırsa da vermemiz gereken mücadele daha bitmedi, bunu unutmamak gerek” ifadesine yer verdi.

Açıklamada, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşit haklar için verdiği mücadele tarihinin uzun ve ilham verici olduğu da kaydedildi.

Eşit maaş, daha iyi çalışma koşulları ve oy kullanma talepleriyle başlatılan, şimdilerde hayatın her alanına yayılan mücadelenin eşitsizliğe, haksızlığa ve emek sömürüsüne karşı daha gür, kalabalık ve kadın erkek dayanışmasıyla sürdüğü belirtildi.

Dünyada, cinsiyet ayrımcılığının, eşitsizliğin ve kadının savunmasızlığının devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, salgın sürecinin kadınları işte ve evde orantısız şekilde etkilediğini ifade edildi.

Savaşla mağduriyetin öznelerinin yine kadın ve çocuklar olduğu belirtildi, “Daha gür çıkan sesler bizleri umutlandırsa da, vermemiz gereken mücadele daha bitmedi, bunu unutmamak gerek” denildi.

Geçtiğimiz hafta imzalanan 2022-2024 yılları arasında geçerli olacak, tam zamanlı ve yarı zamanlı akademik personelin çalışma şartlarını, özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi’ne (TİS) de değinilen açıklamada şunlar belirtildi:

“TİS ile çalışma ortamındaki eşitsizliğin giderilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi ve özellikle kadın meslektaşlarımızın uğradıkları ayrımcılıkların azaltılması hedeflenmiştir. Bu başarı sendikamızın kurulduğu ilk günden beri kadın erkek omuz omuza, eşit bireyler olarak mücadele vermesinin sonuçlarından biridir. Daha yolumuz uzundur ancak kadınlar asla yalnız değildir. Birlikte, güçlü ve kararlıyız. Yaşasın kadın ve erkeklerin emek mücadelesi! Yaşasın eşitlik ve adalet mücadelemiz…”

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08/03/2022 10:03