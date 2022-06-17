DAÜ Sinema Ve Televizyon Bölümü Öğrencileri “Angonimin Mürveti” Filminin Çekimlerinde Yer Aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Türkçe Programı öğrencileri, “Sinemada Yönetmenlik ve Yapımcılık” dersi kapsamında “Angonimin Mürveti” isimli uzun metrajlı filmin çekiminde yer aldı. Senaristliğini ve Yönetmenliğini İletişim Fakültesi Öğretim Elemanı Ömer Evre’nin öğrencileriyle birlikte yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Kıbrıs’ta Şebnem Özinal, Yosi Mizrahi ve Ayla Algan’dan kamera önü oyunculuk eğitimi alan öğrenciler yer alıyor. Kıbrıs’ın yerli “Angonimin Mürveti” isimli Romantik Komedi filmi, 17 Haziran’dan itibaren Gazimağusa’da City Mall (AVM) içerisinde bulunan Cine Mall sinema salonunda 13:45 - 20:10 ve 20:50 seanslarında gösterilecek. Filmin fragmanı https://www.youtube.com/watch?v=YejsdM3cj6Q linkinden izlenebiliyor.

Filmin Konusu

DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Elemanı Ömer Evre danışmanlığında yürütülen ders kapsamında hazırlanan filmin konusu şöyle: “Aslı’nın kendine uygun bir kişiyle evlenerek angonisinin mürvetini görmek isteyen dede (Saffet), torununun bir türlü sorumluluk sahibi olmayan erkek arkadaşı Savaş’tan ayrılması için tüm mal varlığını genç karısı Sumru’ya devreder. Dedesinin mirasını kaptırmak istemeyen Aslı ise sevdiği adamdan ayrılarak dedesinin uygun gördüğü kişi (Barış) ile yeni bir aşka yelken açar. Fakat bu miras olayı herkesin hayatını değiştirerek onları geri dönüşü olmayan trajikomik entrikalarla örülü bir hikayenin içine sürükleyecektir.”

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17/06/2022 13:43