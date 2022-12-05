DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü Öğrencileri Çağdaş Sercan ile Bir Araya Geldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak eğitim veren Türkiye’nin başarılı yapımcılarından Emre Oskay Türkiye’nin önde gelen film kurgucusu ve fragman tasarımcısı, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Yalan Dünya” ve “Tatlı İntikam” gibi dizilerin yapımcılığını yürüten Çağdaş Sercan ile öğrencileri bir araya getirdi.

Oskay’ın yürütücülüğünü yaptığı ‘Sinemada Yapım ve Yönetim’ dersi kapsamında, DAÜ İletişim Fakültesi’ni ziyaret eden Sercan, hem öğrenciler ile söyleşi gerçekleştirdi hem de öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. DAÜ İletişim Fakültesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sercan, kendi kariyer yolculuğu hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

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05/12/2022 16:44