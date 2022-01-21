DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü Öğrencileri Profesyonellerle ‘Othello’nun Ruhu’ Kısa Filmini Çekti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri, “Othello’nun Ruhu (Soul of Othello)” adlı kısa filmin çekimlerini tamamladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin önde gelen sinema profesyonellerinin iş birliği ile yapılan çekimlerde öğrenciler profesyonel bir set ortamı deneyimi yaşama olanağı buldu.

Çekimleri genellikle Othello Kalesi ve Gazimağusa Surlariçi’nde Arsinoe Guest House’da yapılan filmin ulusal ve uluslararası festivallerde DAÜ’yü temsil edeceği kaydedildi.

Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe Özad çekimlerin öğrencilere çok yararlı olduğunu ve bu tür aktivitelere devam edeceklerini belirtti.

FİLMİN KONUSU

“Othello’nun Ruhu” kısa filmi, Othello Kalesi’nde uzun yıllar önce yaşamış, sırlarını saklamış bir kadının yazdığı mektupları günümüzde birinin bulmasını konu alan distopik kurmaca bir hikayeye sahip.

Filmin yapımcılarından Emre Oskay, “Projenin yapılmasındaki en temel amacımız, uzun yıllar geçmesine rağmen Othello Kalesi’nin sapasağlam günümüze kadar korunmasını uluslararası film festivallerinde resmetmektir” dedi.

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21/01/2022 16:48