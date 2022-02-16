DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri uzun metrajlı film çekiyor

DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Türkçe Programı öğrencileri ‘Sinemada “Angonimin Mürveti” isimli uzun metrajlı filmin çekiminde yer aldılar.

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16/02/2022

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DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri uzun metrajlı film çekiyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Türkçe Programı öğrencileri ‘Sinemada Yönetmenlik ve Yapımcılık’ dersi kapsamında “Angonimin Mürveti” isimli uzun metrajlı filmin çekiminde yer aldılar.

DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Elemanı Ömer Evre danışmanlığında yürütülen ders kapsamında hazırlanacak olan filmin galası ve gösterimi Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Söz konusu ders kapsamında bir filmi oluşturan üç aşama olan Yapım Öncesi, Yapım ve Yapım Sonrası aşamalarını öğrenen öğrenciler ilk olarak senaryo yazımı hakkında bilgi sahibi oldular.

Daha sonra yazılan senaryoya uygun oyuncu, mekân seçimleri yaparak kullanacakları çekim ihtiyaçlarını tamamladılar. Ocak başında teoride gördükleri bilgileri pratiğe dökerek başladıkları film çekimlerini kısa sürede tamamlamayı başaran öğrenciler heyecanla kurgu ve montaj çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Hem kamera arkasında hem da kamera önünde DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerinin yer aldığı ve Kıbrıs kültürünü seyirciye aktaran yerli komedi filmi olan “Angonimin Mürveti”, dede torun arasında geçen bir hikâyeyi konu alıyor.

 

16/02/2022 13:38
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TAGS: DAÜ, İletişim, Fakültesi, Sinema, Televizyon, Bölümü
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