''Odamdaki Yabancı'' filminin galası DAÜ İletişim Fakültesi'nde yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Türkçe Programı öğrencileri ‘Sinemada Yönetmenlik ve Yapımcılık’ dersi kapsamında “ODAMDAKİ YABANCI” isimli uzun metrajlı filmin çekiminde yer aldılar.

DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Elemanı Ömer Evre danışmanlığında yürütülen ders kapsamında hazırlanan filmin galası ve gösterimi, 21 Aralık 2023 Perşembe günü, saat 14:00’te İletişim Fakültesi M007’de gerçekleştirilecek.

Filmin galasına Türkiye’de Film-Yön (Film Yönetmenleri) Başkanı Yapımcı ve Yönetmen Biket İlhan da katılacak. Galada Yönetmenler Birliği Başkanı ve filmin danışmanı olan Biket İlhan’ın Türkiye’de yönetmen olmak ile ilgili bir söyleşisi yer alacak. Film gösteriminin ardından, program 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde başarılı olan DAÜ Sinema ve Televizyon öğrencilerine şeref ve yüksek şeref sertifikalarının takdimi ile devam edecek.

Söz konusu ders kapsamında bir filmi oluşturan üç aşama olan Yapım Öncesi, Yapım ve Yapım Sonrası aşamalarını öğrenen öğrenciler ilk olarak senaryo yazımı hakkında bilgi sahibi oldular. Daha sonra yazılan senaryoya uygun oyuncu, mekan seçimleri yaparak kullanacakları çekim ihtiyaçlarını tamamladılar. Şubat başında teoride gördükleri bilgileri pratiğe dökerek başladıkları film çekimlerini kısa sürede tamamladılar.

Odamdaki Yabancı Filmi Hakkında

Tür: Gerilim

Film Konusu: Başrollerini Zeynel Sürücü ve İletişim Fakültesi Bölüm öğrencilerinden Tuğberk Demirkent’in paylaştığı film Başarılı bir Yönetmen olmak hayali ile üniversiteye kayıt yaptıran ve kampüs yaşamına alışmaya çalışan Korhan’ın hayatı kaldığı yurt odasına Atalay’ın yerleşmesiyle değişir. Başında Korhan için her şey yolundadır ancak bir sabah uyandığında Tayfun hocasının Karısı Sedef’in ölüm haberi işleri değiştirir. Artık Korhan ve arkadaşlarının güvenliği tehlikededir. Gerçek ortaya çıkmaya çalışırken beraberinde acı verici sırları da ortaya çıkarır.