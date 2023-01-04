DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü Öğrencisi Emir Akçalı “Tamirhane” Filminde Görev Aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinden Emir Akçalı, yapımcılığını bölüm hocası Emre Oskay’ın üstlendiği “Tamirhane” filminde set fotoğrafçısı olarak görev aldı. Yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil’in yaptığı, senaryosunu ise Bülent Şakrak’ın yazdığı “Tamirhane”, geçtiğimiz haftalarda bir Türk komedi filmi olarak vizyona girdi. Filmin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Ali Seçkiner Alıcı, Gökhan Kıraç, Engin Hepileri, Yaren Alaca, Erkan Koçak Köstendil ve Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

“Sinema ve Televizyon Bölümü Öğrencileri Ayrıcalıklı”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe Özad, Sinema ve Televizyon Bölümü’nün piyasa tecrübesine sahip akademisyenleri ile öğrencilerine sinema ve televizyon alanının önde gelen prodüksiyonlarında görev alma imkanı sağladığına dikkat çekerek, bölüm hocası, aynı zamanda DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü 2009-2010 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezunu olan Emre Oskay’a, öğrencilere sağlamış olduğu imkanlardan dolayı teşekkür etti. DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerinin nitelikli ve ayrıcalıklı bir eğitim aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Özad, çok kaliteli bir ekibe sahip olan “Tamirhane” filminde set fotoğrafçısı olarak görev alan ve büyük bir tecrübe edinen Emir Akçalı’yı da tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Bu habere tepkiniz:



04/01/2023 15:23