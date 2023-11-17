DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü’nde Yapay Zeka ile Film Kurgusu Dersleri Başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç’ın öncülüğünde, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde, Yapay Zeka ile Film Kurgusu Dersleri, Kıbrıs’ta ilk kez DAÜ’de başlıyor.

Yapay Zeka ve film prodüksiyon süreçleri üzerinde bir süredir akademik araştırmalarını ve uygulama projelerini sürdüren Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç, Kurguya Giriş dersi kapsamında farklı Yapay Zeka araç ve yazılımlarının kurgu programlarına entegrasyonuyla DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerine geleneksel film kurgusu yöntemleri ve tekniklerinin yanında, yarı ve tam otomasyonlu radikal film kurgusu metotlarını öğretmeye başlıyor.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, son teknoloji ekipmanları ve yeni uygulamalar ile öğrencilerine en çağdaş eğitimi sunmayı misyon edinen DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü bu projeyle bir ilke daha imza atıyor.

Günümüz dünyasında değişen dinamiklerin hiç olmadığı kadar hızlı seyrettiği bir dönemden geçtiğimizi vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Boğaç, sözlerine şunları ekledi: “Senaryo yazımı başta olmak üzere tüm film yapım süreçlerinde önemli bir rol üstlenmeye başlayan Yapay Zeka entegreli uygulamaların, yakın zamanda tüm sinema sektörünün vazgeçilmez bir parçası olacağını düşünüyorum. DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü’nde Kurguya Giriş dersiyle başlattığımız ses, müzik, video renklendirme, senkronizasyon, akıllı kesme, altyazı vb. daha birçok Yapay Zeka otomasyonlu post-prodüksiyon eğitimleri sayesinde öğrencilerimiz sinema sektöründeki yeniliklere öncülük edecek bilgi ve deneyime sahip olacaklar.”