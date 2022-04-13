DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü’nün Ödüllü 4. Fonefilm Festivali’ne Başruvular Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan FoneFilm Festivali’ne katılım için başvurular başladı. Festivalin sponsorluğunu ASFEN İnşaat ve Yatırım Ltd. üstlendi. DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile ASFEN İnşaat ve Yatırım Ltd. firmasının sahibi Arif Köroğlu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreninde, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ile Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe Özad ile Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğulları da hazır bulundu.

Son Katılım Tarihi 5 Mayıs 2022

Bu yıl, “Geleceği Düşlemek” temasıyla düzenlenecek olan film festivali için son katılım tarihi 5 Mayıs 2022 Perşembe olarak açıklandı. Başvurular fff.emu.edu.tr web sitesi üzerinden alınıyor. FoneFilm Festivali, Lise Kategorisi ve Üniversiteler Kategorisi olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilecek. Film başına verilecek ödüller kapsamında; Lise Kategorisi’nde üç başarılı filme 3,000 TL para ödülü, filmi çeken öğrencilere %50 burs ve iki filme 1,000 TL mansiyon verilecek. Üniversiteler Kategorisi’nde ise üç başarılı filme 3,000 TL para ödülü, iki filme 1,000 TL mansiyon, iki filmi çeken öğrencilere ise %50 Yüksek Lisans Bursu verilecek.

Festivale katılım koşullarıyla ilgili detaylı bilgi için, FoneFilm Festivali’nin resmi sosyal medya hesapları facebook.com/fonefilmfestival ve instagram.com/fonefilmfestival ziyaret edilebiliyor. Aynı zamanda DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü’nün 630 20 06 numaralı telefonu veya [email protected] başlıklı e-mail adresinden de bilgi talebinde bulunulabiliyor.

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13/04/2022 12:45