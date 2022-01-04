DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğrencileri Ercan Havalimanı’nı ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı öğrencileri Ercan Havalimanı’na teknik gezi gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü ile Pegasus Hava Yolları yetkililerinin katkılarıyla gerçekleştirilen teknik gezi kapsamında öğrenciler uçuş operasyonlarında yer alan birimleri inceleme fırsatı yakaladılar. Öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratikte de görebilmeleri için düzenlenen söz konusu gezide öğrencilere Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Aslı Akı eşlik etti.

DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğrencileri gezi kapsamında Ercan Havalimanı apron, yer hizmetleri, bakım dairesini ziyaret ederek personellerin işleyişi hakkında detaylı açıklamalar aldılar. Yolcuyu yerde karşılamaktan başlayarak yolcuya uçak içerisinde verilen hizmetler ve bunlarla ilgili görev ve sorumluluklara ait detaylı bir bilgilendirmenin verildiği ziyaret sırasında Pegasus Hava Yolları’na ait uçakta eğitim alma fırsatı yakaladılar. Öğrenciler eğitim sonunda acil durum ekipmanlarının incelenmesi, kapıların ve kanat üstü çıkışların açılıp kapanması, uçak içi düzenlemeler, anons sistemi ve uçak içi eğlence sistemi, uçak mutfağı (galley) düzenleri, fırınların, su ısıtıcı cezveler ve kahve makinelerinin (Hot cup ve Coffee maker) çalıştırılması, tuvalet yangın sistemleri, oksijen sistemleri ve genel uçak bilgileri hakkında bilgi sahibi oldular.

Konu ile ilgili açıklama yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı öğrencilerinin hem teorik hem de pratik açıdan yeterli bilgi ve donanıma sahip kabin memurları olarak yetiştirildiklerini ifade etti. Programın büyük ilgi gördüğünü belirten Prof. Dr. Kılıç havacılığın gelişmesi ve büyümesine paralel olarak mezunların kolaylıkla iş bulduğunun altını çizdi. Söz konusu gezinin pratiklik kazanma ve gerçek uygulamaları görme açısından son derecede önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, gezinin gerçekleşmesini sağlayan uzman Öğretim Görevlisi Aslı Akı, KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, Pegasus Hava Yolları ve Ercan Havalimanı Polis yetkililerine teşekkürlerini iletti.

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04/01/2022 16:14