DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Öğrencileri Mock-Up Eğitimi’ni Başarıyla Tamamladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri İstanbul’da Pegasus Havayolları Eğitim Merkezi’nde düzenlenen "Acil Durum Mock-Up Eğitimi’ni başarıyla tamamladı. Söz konusu mock – up eğitimde yangın söndürme, acil durum ekipmanlarının kullanımı, uçak simülasyonunda yapılan acil durum senaryo eğitimi ve suda hayatta kalma gibi birçok konuda eğitimler verildi.

Pegasus yetkilileri ile DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Uzman Öğretim Görevlisi Aslı Akı tarafından verilen eğitimler sonunda öğrenciler, acil durumlarda neler yapacaklarını gerçekçi simülatörlerde uygulamalı olarak öğrendiler. Eğitimde simüle edilmiş uçak kabinlerinde, gökyüzünde bir risk halinde, denize ya da karaya zorunlu inişte yaşanabilecek olası durumlar canlandırılarak, yolcuların kurtarılması için neler yapılabileceği uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimler sırasında gerçekçi sahneler yaşandı. Denize ya da karaya zorunlu inişte yaşanabilecek olası tehlikelerde yolcuların kurtarılması gerçekçi sahnelerle uygulandı. Mock-up eğitiminde uçaklardaki kapıları açıp – kapama eğitimi uygulamalı olarak her öğrenci için gerçekleştirildi. Öğrenciler, uçuş anında yangın, tazyik boşalması, mecburi iniş, iniş takımlarının açılmaması veya kırılması gibi yaşanabilecek acil durumları gerçekçi simülatörlerde deneyimleme şansı yakaladılar.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nin Pegasus Havayolları’nın modern eğitim merkezinde tamamlandığını belirtti. DAÜ Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programı ikinci sınıf öğrencilerine kabinde çıkabilecek her türlü acil duruma karşı, yangın söndürme eğitimleri, acil bir inişte çıkışların kullanılışı ve yolcu tahliyesi, deniz üzeri acil inişlerde suda hayatta kalma teknikleri gibi farklı senaryolar üzerinden eğitim verildiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programında eğitim gören kabin memuru adaylarına sınıf içi teorik eğitimlerin yanı sıra, uygulamalı eğitimlerin de verildiğini belirterek öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasının sağlandığını aktardı. Prof. Dr. Kılıç, mock-up eğitiminin gerçekleşmesi için kendilerine fırsat tanıyan DAÜ Rektörlüğüne, Pegasus Havayolları yetkililerine ve Uzman Öğretim Görevlisi Aslı Akı’ya teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Kılıç, teorik bilgiler ve pratik becerilerle donanmış olarak mezun olacak olan öğrencilerinin sivil havacılık endüstrisinde başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

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18/02/2022 11:34