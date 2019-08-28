DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi kurslarına kampüs dışında da devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) 40 yıllık eğitim-öğretim tecrübesi, çok uluslu insan kaynağı ve uluslararası akreditasyonlarının desteğiyle DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) eğitimini ve öğretimlerini kampüs dışına da taşıdı.

DAÜ-SEM toplumun tüm kesimlerinin yaşam boyu eğitim ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli konularda sertifika programları, kurslar ve seminerler düzenleyerek bireylerin yaşam boyu öğrenimine katkı koymaya devam ediyor. DAÜ-SEM’in yeni akademik dönemdeki faaliyetleri ve projeleri hakkında basın açıklaması yapıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ-SEM daha önce eğitimler verdiği başkent Lefkoşa’da şimdi daha büyük ve uzun süreli projelerle bir girişim başlattı. DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Orhan Korhan, DAÜ-SEM’in yeni dönemdeki faaliyetlerini değerlendirerek; günümüzde bilimsel, teknolojik ve kültürel değişimlerin çok hızlı gerçekleştiğini vurgulayarak, bireylerin bilgi ve becerilerini her yaşta geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Orhan Korhan, DAÜ-SEM’in bireysel ve mesleki gelişimi sağlamaya dönük eğitim programları ve etkinlikleri düzenlemesinin yanı sıra, üniversite öğrencilerinin ve meslek sahibi bireylerin uluslararası nitelik taşıyan sınavlara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamaya yönelik hizmetler de sunduğunu ifade etti.

“Merkezimiz, TOEFL-IBT, TOLES gibi uluslararası akademik ve özel İngilizce yeterlilik sınavları uygulama yetkisine sahip bir merkezdir ve yıl boyunca bu gibi sınavlara katılmak isteyenlere hazırlık kursları açıp, düzenlemektedir” diye sözlerine devam eden Korhan, çalışmalarını Lefkoşa’da sürdüren resmî kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, mesleki kuruluşlar ve özel sektörün eğitim ihtiyaçlarını DAÜ-SEM üzerinden karşılayabileceğini kaydetti.

DAÜ-SEM sertifika ve belgelerinin EUCEN, TÜSEM ve DAÜ logolarını taşıdığını da belirten Korhan, yeni iş başvurularında, terfilerde ve yükselmelerde bireylere önemli katkılar sağladığını söyledi. Yasayla kurulmuş bir kurum olan DAÜ’nün bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerin de her alanda onaylandığını sözlerine ekledi.

Kurslarla ilgili bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0392 6302471 numaralı telefon aranabilecek, https://sem.emu.edu.tr/tr adresi ziyaret edilebilir veya [email protected] adresine e-posta gönderilebilecek.