DAÜ, Teknofest'e hazırlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek olan etkinliğine hazırlanıyor.

DAÜ Rektörlüğü’nden Yarışmacılarına Tam Destek

TEKNOFEST KKTC yarışmalarına kayıtlarını tamamlamış yarışmacı takımların öğrencileri ve danışmanları DAÜ Rektörlüğü çağrısı ile DAÜ Senato Odası’nda bir araya gelerek destek ve güven tazelediler.

Gerçekleştirilen buluşmada DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Teknoloji Yarışmaları ve Proje Koordinatörü ile Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Danışmanı Doç. Dr. Davut Solyalı ve DAÜ Rektörlük Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Çelik yer aldı.

1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında, Ercan Havalimanı’nın Eski Terminal Binası’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST KKTC kapsamındaki yarışmalara kayıtlar 30 Ocak 2025’e kadar devam ediyor.

2018 yılından bu yana toplamda 10 kez düzenlenen TEKNOFEST; dost ve kardeş coğrafyaları, teknoloji yarışmaları ve unutulmaz bir etkinlik deneyimini KKTC’ye taşıyor. TEKNOFEST KKTC kapsamında gençler 7 farklı kategorideki teknoloji yarışmasında hayallerini gerçeğe dönüştürürken, Doğu Akdeniz'de 7'den 70'e Millî Teknoloji Hamlesi heyecanını da yaşamaya hazırlanıyor.

“TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları Kültürümüz Olacak”

Toplantıda konuşan Doç. Dr. Solyalı, TEKNOFEST yarışmalarında yer alan öğrencilerin birçok alanda tecrübe ve deneyim bakımından önemli kazanımlar elde edeceğini belirtti. Ayrıca, TEKNOFEST’in DAÜ’de teknoloji yarışmaları kapsamında kültürümüz olacağını dile getiren Doç. Dr. Solyalı, bu anlayışın başlangıcını gerçekleştirecek olan tüm öğrencilere, özverili danışmanlara ve paydaşlara teşekkür ederek, DAÜ’nün bu anlamda en iyi ortamı sunacağını vurguladı.

Doç. Dr. Solyalı, konuşmasının devamında, daha fazla takımın bu tecrübeyi deneyimleyebilmesi ve güçlü bir DAÜ çıkışı için katılımcılardan çevrelerine uzanmaları ve henüz kayıtlarını tamamlamamış takımlara destek vermeleri çağrısı yaptı.

“DAÜ Olarak Hep Birlikte Kazanacağız”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, TEKNOFEST gibi yenilik, yaratıcılık ve gelişimi ifade eden bir etkinliğe katılmaktan büyük heyecan ve gurur duyduklarını belirtti. TEKNOFEST’in bir yarışmanın ötesinde, zorluklara karşı mücadele, engelleri aşma ve gelişim için yapılan bir çalışma olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, etkinliğin yenilikçi yeteneklerin sunulması açısından çok değerli bir ortam sağladığını söyledi.

Bu alanda yapılacak çalışmaların katılımcıları bir adım öteye taşıyacağını vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, “Başarısızlık diye bir şey yoktur. DAÜ olarak hep birlikte kazanacağız,” diyerek TEKNOFEST’in önemine dikkat çekti. DAÜ’nün günümüz gelişimlerine uyum sağlayan bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, TEKNOFEST’e katılımın büyük düşünebilmenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kılıç konuşmasının sonunda, yarışmaya katılarak DAÜ’yü temsil edecek olan öğrencilere ve akademisyenlere başarılar diledi.