DAÜ, Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ı Ağırladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın mimarı, Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde "Milli Teknoloji Hamlesi" konulu söyleşi gerçekleştirdi. DAÜ Rektörlüğü tarafından organize edilen söyleşi 7 Kasım 2023 Salı günü, saat 16.00'da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda yoğun bir katılım ile düzenlendi.

Söz konusu söyleşiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ VYK Üyesi Hasan Esen, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Karatepe, Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile çok sayıda dekan, bölüm başkanı, öğretim üyesi, yönetsel personel ve öğrenci katıldı.

“Teknolojinin Gücünü Kavramak Gelecek Nesiller İçin Önemli”

Söyleşi açılışında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Anavatan Türkiye’nin teknolojik dönüşümünde önemli bir rolü olan liderle bir araya gelme fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını belirterek, Şelçuk Bayraktar’ı DAÜ’de ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını vurguladı. DAÜ’nün uluslararası arenada başarılı olmasının kökeninin teknolojiye bağlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün 1979 yılında kurulduğunda mühendislik alanında eğitim veren bir enstitü olduğunu, ancak şu an 106 farklı ülkeden gelen öğrenci profil ile uluslararası bir marka haline geldiğini aktardı. DAÜ’nün ülkenin eğitim alanının amiral gemisi olduğunu bildiren Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün akreditasyon çalışmaları ve uluslararası sıralama listelerindeki başarıları hakkında bilgiler vererek, DAÜ’nün bu sıralamalarda en üst noktalarda yer aldığını vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, teknolojinin gücünü kavramanın sadece şu anki nesiller için değil, gelecek nesiller için de büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Bugün burada bu alanda önemli bir lider olan Selçuk Bayraktar ile bir arada olmanın önemine değinen Prof. Dr. Kılıç, kendi deneyimleri ve liderliği ile herkese ilham kaynağı olacağına inandığını belirtti. Prof. Dr. Kılıç sözlerine “Bugün burada sadece bir şirketin başarısını değil, aynı zamanda gençlerimize ve geleceğe dair bir vizyonu paylaşma fırsatı elde ediyoruz. Söz konusu söyleşi, öğrencilerimizin kendi yeteneklerini keşfetmeleri, ilgi alanlarını belirlemeleri ve gelecekte ülkemizin teknolojik yeniliklerine katkı koymaları ve kariyerlerini inşa etmeleri konusunda ilham verici olacaktır. Keyifli ve ilham verici bir etkinlik olmasını temenni ederim.” diyerek son verdi.

“İHA’lar Ülkenin Tam Bağımsız ve Güçlü Olması İçin Önemli”

Prof. Dr. Kılıç’ın ardından sözü devralan Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen insansız hava araçları mücadelesinden ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı kapsamında yürütülen toplumsal faaliyetlerden bahsederek söyleşisine başladı. 2000’li yıllarda insansız hava araçları konusunda çalışmaların başladığını aktaran Bayraktar, Türkiye’nin o dönemde savunma sanayide çıkış aradığını ve bu araçların etkili olabileceğini düşündüklerini vurguladı. Bu bağlamda ilk mini İHA’lar üzerinde çalışmaların başladığını belirten Bayraktar, bunun gelişim süreci hakkında detaylı bilgiler verdi. Bayraktar, terörle mücadele konusunda İHA’ların önemine değindi. Bayraktar, önemli olanın ne yapıldığı değil nasıl ve neden yapıldığı olduğunu belirterek, bu işin ülkenin tam bağımsız ve güçlü olması için yapıldığını vurguladı. Sunumunda KIZILELMA projesi hakkında da bilgiler veren Bayraktar, proje ile havacılıkta yeni bir dünyanın kapılarının açıldığını aktardı.

Sunumunun sonunda DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Kıbrıs Bilim ve Zekâ Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tümer tarafından Selçuk Bayraktar’a hediye takdim edildi. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç katılımlarından dolayı Bayraktar’a gümüş tabak takdiminde bulundu. Bayraktar ise Prof. Dr. Kılıç’a Akıncı uçak maketi takdim etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç Makamında Ziyaret Edildi

Söyleşinin ardından Selçuk Bayraktar ve ekibi DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette DAÜ KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer de yer aldı.

Prof. Dr. Kılıç, Selçuk Bayraktar’ı DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bayraktar’a yoğun iş temposu içerisinde DAÜ’ye zaman ayırdığı için teşekkürlerini iletti. Ziyaret sonunda Selçuk Bayraktar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na ve DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk’e Akıncı uçak maketi hediye etti. Prof. Dr. Kılıç ise Bayraktar’a DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulundu.