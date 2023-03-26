DAÜ Temel Eğitim Bölümü Psiko-Eğitimsel destek ve paylaşım söyleşisi düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü tarafından Gazimağusa ve İskele bölgelerinde eğitim vermekte olan okul öncesi öğretmenleri ile “Zor Zamanlarda Öğretmen Olmak” başlığı altında deprem sonrası psiko-eğitimsel destek ve paylaşım söyleşisi organize edildi. DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Oditoryum Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, OOEG 424 Öğretmenlik Uygulaması – II dersi kapsamında uygulama okulu olan okulların yöneticileri, öğretmenleri, Temel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri katıldı.

Söyleşide deprem sonrasında okullarda yaşanan olaylar, alınan önlemler ve okul öncesi eğitimde yaşanan diğer sorunlarla birlikte çözüm önerileri tartışıldı. Etkinlik sonunda bu konuda söyleşilerin düzenli olarak yapılmasına, etkinliğe farklı okulların ev sahipliği yaparak öğretmenler arasındaki tecrübe paylaşımının ve iş birliğinin geliştirilmesine karar verildi

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26/03/2023 11:06