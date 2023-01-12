DAÜ Temel Eğitim Bölümü’nde dönem sonu sergisi…

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, geleneksel olarak düzenlediği dönem sonu sergisi etkinliğini, bu yıl “Çoğul Hayal Gücü: Zihinde Çeşitlilik ve Üretim” konu başlığı altında düzenledi.

DAÜ'den yapılan açıklamaya göre, sergi, Temel Eğitim Bölümü’nün kuramsal ve uygulamalı derslerinin ürünlerinden oluşan bir seçkiyi kapsadı.

Sergide yer alan ürünler, Temel Eğitim Bölümü’nün uluslararası akreditasyon standartları çerçevesinde, bilginin hayata geçişi misyonu ile hazırlandı.

Sergiye ilişkin DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü tarafından yapılan açıklamada, her akademik dönemin sonunda gerçekleşen ve öğretmen yetiştirme sürecinin somut ürünleri olan sergilerin, öğretmen adaylarının mesleki yeterlilikleri için de temel kazanımlar olması nedeniyle, gelecekte de farklı temalarla gerçekleştirilmeye devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, Temel Eğitim Bölümü’nün bilimsel ve kültürel misyonu gereğince bu tür etkinliklerin sürekliliğinin önem arz ettiğine vurgu yapıldı.

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12/01/2023 15:15