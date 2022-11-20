DAÜ Temel Eğitim Bölümü’nde Mülteci Çocukların Hakları ve Eğitimleri konulu söyleşi gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü programında yer alan Risk Altındaki Çocukların Eğitimi dersinde, Mülteci Hakları Derneği’nden Uzman Psikolojik Danışman Burcu Okur, konuk konuşmacı olarak sınıf öğretmenliği öğrencileri ile söyleşi gerçekleştirdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Mülteci Hakları Derneği’nin misyonu ve yürüttüğü çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi veren Burcu Okur, söyleşinin diğer yarısında çocukların eğitime entegrasyonu ve eğitimlerinin sürdürülebilir olmasının gereği ve öneminden söz ederek, öğretmen adaylarına sınıf içi programlarında uygulayabilecekleri pratik yöntem ve öneriler sundu.

Risk Altındaki Çocukların Eğitimi dersini almakta olan öğrencilerin soru ve geri bildirimleri ile etkileşimli şekilde gerçekleşen söyleşide, yaşamda kendileri dışındaki pek çok çeşitli etken nedeniyle dezavantajlı koşullarda yaşamak zorunda kalan çocukların eşit fırsatlardan yararlanabilmeleri, eğitimde önyargısız, kapsayıcı ve hak temelli standartların yaratılabilmesi için üniversite-sivil toplum iş birliğinin ve gönüllü çalışmanın etkileri üzerinde fikirler paylaşıldı.

Ders yürütücüsü Doç. Dr. Eda Yazgın ve DAÜ Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek söyleşi sonrasında Mülteci Hakları Derneği Sosyal Danışmanı Uzm. Burcu Okur’un başarılı ve üretken bir DAÜ mezunu olarak, mezunu olduğu üniversitede aday eğitimciler ve öğretim üyeleri ile bir araya gelmesinden ve faydalı bir eğitim söyleşi gerçekleştirmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, teşekkürlerini ve iş birliği içerisindeki çalışmaların sürdürülmesi dileklerini belirttiler.

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20/11/2022 13:02