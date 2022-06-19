DAÜ Temel Eğitim Bölümü'nde nitelikli öğretmenlik atölyeleri gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü’nde, mezun adaylarının meslek öncesi gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla iki farklı atölye çalışması gerçekleştirildi.

21. yüzyıl öğretmen nitelikleri göz önünde bulundurularak planlanan atölyeler, Sosyal Hizmet Uzmanı Gizem Kavaz ve Dr. Umut Albayrak liderliğinde yürütüldü. Gizem Kavaz’ın yönettiği “Farkındalıklı Liderlik” konulu drama atölye çalışmasında, öğretmen adayları drama yöntemine dayalı olarak, etkin katılım ile problem çözme, duyarlılık ve farkındalık, barış, önyargısız eğitim, eşitlik ve demokratik değerlere yönelik bilgileri ile savunuculuk becerilerini geliştirdiler.

Müzisyen ve akademisyen Dr. Umut Albayrak liderliğinde eş zamanlı olarak yürütülen “Müzik-Oyun-Dans” temalı ikinci atölye çalışmasında ise, beden perküsyonu ve ritim yöntemine dayalı olarak uygulamalar tüm mezun adaylarının etkin katılımıyla gerçekleşti. Temel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinin de eşlik ettiği her iki atölye çalışmasında öğretmen adayları atölye çalışmasının oldukça olumlu ve verimli olduğunu belirtti.

DAÜ Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, bölümde yürütülen eğitim programının; ders dışı alan çalışmaları, atölyeler, paneller ve sergiler gibi çeşitli öğrenme etkinlikleri ile deneyim alanları açılarak desteklendiğini ifade etti. Prof. Dr. Gürşimşek, 21. yüzyıl öğretmeninin meslek öncesi ve hizmet içi eğitiminin önemine dikkat çekti. Atölyeler sonrasında düzenlenen törenle mezun adaylarına katılım belgeleri verildi ve meslek yaşamalarında başarı dilekleri iletildi.

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19/06/2022 14:30