DAÜ Temel Eğitim Bölümü’nde Öğretmenler Deneyimlerini Paylaşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Öğretmenlik Uygulaması II dersi kapsamında, öğretmen adayları ile bölüm mezunları buluştu. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve “Öğretmenler Deneyim Paylaşıyor” başlıklı, “Yeni Normalde Eğitim Yöneticisi Olmak” temalı etkinlik kapsamında, 2009 yılı mezunu Ayşegül Akgül Eke ve 2014 yılı mezunu Muazzez Oktay, alandaki deneyimlerini öğretmen adaylarıyla paylaşarak, mezun olduktan sonra oluşturacakları mesleki kariyerleri ile ilgili tecrübelerini aktardılar.

Başarının Anahtarı Yaşam Boyu Öğrenme

Antalya Döşemealtı Saime Salih Konca Anaokulu Müdürü Ayşegül Akgül Eke ve Lucky Duck Learning Center kurum sahibi Muazzez Oktay, okul öncesi eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapmanın temel gereklilikleri, zorlukları, sorumlulukları ile pandemi dönemine bağlı olarak kurumlarında yaptıkları düzenlemeler konularında öğretmen adaylarını bilgilendirdiler. DAÜ’de lisans eğitimi süresinde edindikleri bilgi ve deneyimlerin, mesleki gelişimleri açısından katkısına vurgu yapan konuşmacılar, meslekte başarılı olabilmek için yaşam boyu öğrenmeye açık bir eğitimci olmanın önemini belirttiler.

“Mezunlarla Adaylar Buluşmaya Devam Edecek”

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında gerçekleştirdikleri bu etkinliğin, mezuniyet aşamasına gelmiş öğretmen adayları için kariyerlerini planlama açısından önemli bir katkı oluşturduğunu belirterek, emeği geçen mezunlara ve dersin sorumlu öğretim üyelerine teşekkürlerini iletti. Bu etkinlik ile Okul Öncesi Öğretmenliği Programı ve Sınıf Öğretmenliği Programı mezun adayı öğretmen adaylarının, bir yandan kendileri ile aynı süreçten geçen meslektaşları ile tanışma olanağı bulduklarını, diğer yandan da farklı kariyer olanakları hakkında bilgi alma ve merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakaladıklarını belirten Prof. Dr. Gürşimşek, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nın AQAS tarafından akredite edilmiş olduğunu ve bölümün nitelikli öğretmen yetiştirme politikası kapsamında, gelecek yıllarda da bölüm mezunları ile öğretmen adaylarını buluşturma etkinliklerine devam edileceğini söyledi.

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17/06/2021 16:26