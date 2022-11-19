DAÜ Temel Eğitim Bölümü’nden 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Bildirisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne dikkat çekmek amacıyla bildiri yayınlandı. Bildiride, Temel Eğitim Bölümü’nün Çocuk Haklarının korunması, geliştirilmesi ve hak ihlallerinin önlenmesi bağlamında üniversitelerle, devlet kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çeşitli çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Söz konusu bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, 0-18 yaş arasındaki çocukların zarar görmesini engellemek üzere 20 Kasım 1989 tarihinde oluşturulduğu, Sözleşme’nin çocukların yaşamsal, gelişimsel, korunma ve katılım haklarını garanti altına almayı hedeflediği belirtilmektedir. Ülkemizde 1996 yılında imzalanarak iç hukukumuzun bir parçası haline gelen sözleşmeye rağmen, günümüzde halen çocuk ihlaline yönelik olaylar yaşandığı vurgulanmıştır.

Sözleşme maddelerinin hayata geçirilmesi için çocuklara haklarını öğretmenin önemli olduğu, bunun yanı sıra ülkemizde Çocuk Koruma Politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik adımlar atılması gerektiğinin altı çizilmektedir. Çocuk Koruma Politikaları sayesinde, Çocuk Hakları ile ilgili farkındalık yaratma, hak ihlallerini önleme ve hak ihlallerine maruz kalan bireylerin rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasının sağlanabileceği ifade edilmektedir.

Bölümün vizyonu gereği; Çocuk Haklarını merkeze alan demokratik eğitim ortamları oluşturmayı misyon edinmiş öğretmenler yetiştirmenin önceliği ile çocukların iyilik halini güçlendirmek, erken çocukluk gelişimini en üst düzeyde desteklemeyi ve çocuk yetiştirme alanında bilimsel bilgi birikimine katkı sunmayı hedefleyen pek çok bilimsel araştırma çalışması yürütülmekte ve öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik farkındalık geliştirmesi amaçlanmaktadır.”

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü tarafından bu vizyon çerçevesinde çalışmalar yapılmaya devam edileceği ve çocuğun yüksek yararını gözetecek duyarlılıkta öğretmen adaylarının yetiştirileceği vurgulandı.

Bu habere tepkiniz:



19/11/2022 13:28