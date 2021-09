DAÜ, Times Higher Education Fiziksel Bilimler Alanında Dünyada İlk 251-300 Bandında Yer Alarak Kıbrıs ve Türkiye'de 1. Sırayı Elde Etti

Dünya’da yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), Fiziksel Bilimler Alanı Dünya Üniversiteler Sıralaması’nı açıkladı. Toplamda 1,227 üniversitenin girme başarısı gösterdiği sıralamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) iki, Türkiye’den ise 36 üniversite yer aldı. Geçen yıla göre büyük bir sıçrama gerçekleştiren DAÜ, 601-800 bandından 251-300 bandına yükselerek; hem KKTC’de, hem de Türkiye’de açık ara farkla birinci sırayı elde etti.

Bölgenin En İyi Fiziksel Bilimler Eğitimi DAÜ’de

DAÜ’yü 501-600 bandında yer alan Koç Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi ile 601-800 bandında yer alan Atatürk Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi takip etti. Kıbrıs adası genelinde listeye toplamda 4 üniversite girerken, DAÜ bu üniversiteler arasında da birinciliği elde ederek, bölgenin en iyi Fiziksel Bilimler Eğitimi veren kurumu olarak tescillendi.

13 Performans Göstergesi Ele Alındı

THE Fiziksel Bilimler Alanı Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda sıralamaya alınan üniversiteler; Matematik ve İstatistik, Fizik ve Astronomi, Kimya, Jeoloji, Çevre, Dünya ve Deniz Bilimleri konuları üzerinden değerlendirildi. Değerlendirmede; Eğitim: Çevreyi Öğrenme (%27.5), Araştırma: Sayı, Gelir ve İtibar (%27.5), Atıflar: Araştırma Etkinliği (%35), Uluslararası Görünüm: Personel, Öğrenciler ve Araştırma (%7.5) ile Endüstriyel Gelir: Buluş (%2.5) olmak üzere 5 kategoride 13 performans göstergesi ele alındı. Son 5 yılda 500’ün altında akademik yayın yapan üniversiteler ise değerlendirmeye giremiyor.

DAÜ’nün Dünya Listelerindeki Yükselişi Devam Ediyor

THE listelerine her geçen yıl daha fazla üniversite katılmasına rağmen, dünya sıralamalarındaki yükselişini hızla sürdüren DAÜ, THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda geçen yıla göre 300 basamak yükselerek dünyanın en iyi 600 üniversitesi arasına girdi. Uluslararası görünüm ve ürettiği bilimsel makalelere aldığı atıflarla ön plana çıkan DAÜ, dünya sıralamalarında KKTC’yi başarıyla temsil etmeye ve öğrencilerine kaliteli eğitim sunmaya devam ediyor.

Kalitede Yüksek Standart Vizyonu Başarıyı Getirdi

Başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, fakülte olarak eğitim ve araştırma kalitesinde belirlemiş oldukları yüksek standart vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, elde edilen başarının tesadüf olmadığına dikkat çekti. Dünyanın en etkin akademisyenlerinin yer aldığı DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Matematik, Fizik ve Kimya Bölümlerinin kaliteli kadrosu ve her geçen yıl daha da artan akademik yayın grafiğinin bu yükselişte büyük payı olduğunu belirten Prof. Dr. Özarslan, “DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin dünya sıralamasındaki yükselişi devam ediyor. Bölgenin lider, dünyanın ise en iyi Fen ve Edebiyat Fakülteleri arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıl elde edilen bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz. Elde edilen başarıda emeği geçen tüm DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi personelini kutlar, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

