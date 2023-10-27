DAÜ Times Higher Education tarafından açıklanan dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında yer aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında yer aldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan THE dün dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını alan bazında açıkladı.

DAÜ İşletme ve Ekonomi alanında dünya çapında 251-300 bandında yer alarak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’de listeye giren tek üniversite oldu.

Bu alanda listede Kıbrıs adası genelinde dört, Türkiye Cumhuriyeti genelinde ise 19 üniversite yer aldı. DAÜ Kıbrıs adası genelinde ikinci sırayı elde ederken, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında da Sabancı Üniversitesi ile birlikte ikinci sırayı paylaştı.

İşletme ve Ekonomi alanında Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında birinci sırayı 201-250 bandında yer alan Koç Üniversitesi elde ederken, DAÜ ve Sabancı Üniversitesi’nin ardından Bilkent Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi 301-400 bandında yer alarak üçüncü sırayı paylaştı.

DAÜ, Fiziksel Bilimler ve Mühendislik alanlarında da dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı. DAÜ’nün, Fiziksel Bilimler alanında 401-500 bandında, Mühendislik alanında ise 501-600 bandında yer aldığı açıklandı.