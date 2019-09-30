DAÜ, Tıp Fakültesi’nde Akademik Yıl açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin 2019-2020 akademik yılı açılış töreni ve ilk ders sunumu bugün yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde saat 08.30’da gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından, DAÜ ve fakülte tanıtım filmlerinin izlenmesi ile başladı.

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2019-2020 Akademik yılı açılış töreni ve ilk ders sunumu Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrenci temsilcisi Özde Buda’nın konuşması ile devam etti.

Açılışta konuşan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Emre Hamurtekin, öğrencilerin eğitimleri boyunca ve eğitimleri sonrasında öğrenmeye devam edeceklerini belirterek, insanları hem acılarını yaşarken, hem de mutlu olurken göreceklerini, insanları dinlemeyi, sabırlı olmayı, değişimlere kolay adapte olabilmeyi ve empati yapabilmeyi öğreneceklerini aktardı.

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora ise, öğrencilerin hekimlik hayatına ilk adımın atılacağını belirterek, beyaz önlüğün sorumluluğun bir simgesi olduğunun altını çizdi.

Beyaz önlüğün yaşamları boyunca insanların acılarını azaltmaya söz vermek ve yaşam boyu öğrenci olmak demek olduğunu vurgulayan Gökçora, beyaz önlük ile din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın insanlara yardım etmeyi, meslek onurundan ne olursa olsun ödün vermemeyi, dürüst olmayı, verilen sırları kimse ile paylaşmamayı simgelediğini vurguladı.

49 ÖĞRENCİ BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ

Açılış konuşmalarının ardından 49 öğrenciye Doç. Dr. Hamurtekin, Prof. Dr. Gökçora ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne yeni katılan öğretim üyeleri tarafından beyaz önlükleri giydirildi.

Yeni öğrenciler ve akademisyenlerin kaynaşması amacıyla verilen kokteylin ardından, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Tüzmen’in “Nadir Hastalıklarda Moleküler Dignostik Bulgular: Beta - Talasemi” konusunda verdiği ilk ders sunumu gerçekleştirildi.

30/09/2019 18:40