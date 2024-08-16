DAÜ Tıp Mezununun Gururlandıran Başarısı

ads ads ads ads
16/08/2024

ads
DAÜ Tıp Mezununun Gururlandıran Başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi-Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı’ndan 2019 yılında mezun olan Dr. Sümeyye Karapınar, Avrupa Oftalmoloji Board (EBO) sınavında olağanüstü başarı elde etti.

Dr. Karapınar, mezuniyeti sonrası oftalmoloji alanına yoğunlaşarak kendisini bu alanda geliştirdi. Tıp alanına karşı olan sarsılmaz kararlılığı, bağlılığı ve tutkusu ile dikkat çeken Dr. Karapınar’ın Avrupa Oftalmoloji Board (EBO) sınavında göstermiş olduğu üstün başarı ve gelmiş olduğu prestijli seviye DAÜ’yü gururlandırdı.

Oftalmoloji (göz hastalıkları) alanındaki en önemli ve kapsamlı değerlendirmelerden biri olarak kabul edilen Avrupa Oftalmoloji Board (EBO) sınavı, adayların bu alanda bilgi, klinik beceriler ve profesyonel yeterliliklerinin çeşitli yönlerini değerlendirmektedir. Dr. Karapınar'ın EBO sınavındaki başarısı, yalnızca olağanüstü uzmanlık ve yetkinliğini değil, aynı zamanda hasta bakımının ve klinik pratiğinin en yüksek standartlarını koruma konusundaki bağlılığını gösteriyor.

Dr. Karapınar’ın Avrupa Oftalmoloji Board (EBO) sınavından elde etmiş olduğu üstün başarı, kendisinin olağanüstü yeteneklerini, azmini ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde almış olduğu eğitim ve öğretimin kalitesini ortaya koymuştur. Dr. Karapınar’ın elde ettiği bu başarı, DAÜ Tıp Fakültesi'ndeki mevcut ve gelecekteki öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel için de bir ilham kaynağı oluşturacaktır.

 

 

16/08/2024 15:14
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: DAÜ, Doğu Akdeniz Üniversitesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

Tetikçiler 5 Gün Daha Tutuklu Kalacak, Azmettirici İsim Tespit Edildi ve Aranıyor

HK KIBRIS

Girne’de Trafik Devriyeler Şubesi tarafından tesadüfen kontrol amaçlı durdurulan araçta, ülkemize bir iş adamını hedef alarak suikast düzenlemeyi planlayan tetikçi zanlıları Mustafa Özmen ve Vural Allahverdi, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlılara 5 gün ek tutukluluk süresi verdi.  Zanlıların telefonları detaylı incelemeye alındı ve silah balistik test için gönderildi. Suikast planının azmettiricisi olarak belirlenen kişi ise tespit edildi ve aranıyor.
© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.