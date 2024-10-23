DAÜ Tiyatro Topluluğu Tarafından “Temaşa Gecesi” Konulu Tiyatro Gösterisi Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Tiyatro Topluluğu, yeni dönemin ilk oyununu “Temaşa Gecesi” adıyla sahneledi. DAÜ Aktivite Salonu’nda “Alkol Kontrolü", "Ağustos Böceği ve Karınca" ile "Kadın" başlıklı üç skeçlik oyun tiyatro sever öğrencilerin beğenisine sunuldu. Kahkaha dolu bir gece yaşatan DAÜ Tiyatro Topluluğu, yıl boyunca Temaşa Gecesi adlı sahnelemelerine farklı skeçlerle devam edecek.

Ekin Karabulut'un yönetmenliğini üstlendiği tiyatro oyununda; Ahmet Emre Topaloğlu ve Deniznaz Saçma yönetmen yardımcısı olarak, Azade Akkuzugil ve Uğur Andaç Güneş ise oyunun rejisinde görev aldı. Oyunda, Orkun Burak Gülhan, Yiğit Kargın, Mete Han Kabakçı, Ekin Karabulut, Özkan Alp İşbiçer, Can Birlik, Kardelen Çilingir, Furkan Sırakaya, Polat Emence, Selin İpek Aknar, Yarengül Altünay, Muhammet Buğra Erkoç, Deniznaz Saçma, Ahmet Emre Topaloğlu ve Yiğit Kibar yer aldı.

Geceye katılanların büyük keyif aldığı oyun sonunda etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini ileten DAÜ Tiyatro Topluluğu, yıl boyunca etkinliklerin ve oyunların devam edeceğinin bilgisini verdi.