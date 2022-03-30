DAÜ ve Kaliforniya Üniversitesi Arasında İş Birliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 2013 yılından beridir üniversite ve toplumda belirli konularda bilinci ve duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalar yapan Toplumsal Duyarlılık Merkezi ile Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi Uluslararası Sağlık İnisiyatifi (International Collegiate Health Initiative – ICHI) arasında iş birliği protokolü imzalandı. DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar yaptığı açıklamada, imzalanan protokol çerçevesinde özellikle sağlık alanında bir dizi proje gerçekleştirmeyi planladıklarını, bunlardan ilkinin toplumda Covid-19 ve HPV aşılarıyla ilgili bilinçlenmeyi artıracak ortak bir çalışma olacağını belirtti.

Toplantılar Sistematik Olarak Sürdürülecek

Prof. Dr. Bayraktar, açıklamasında Kaliforniya Üniversitesi Uluslararası Sağlık İnisiyatifi’nin üniversitenin bulunduğu Los Angeles’ta dezavantajlı popülasyonlara ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan ve Tıp Fakültesi ağırlıklı gönüllü öğrencilerden oluşan bir inisiyatif olduğunu, protokolün ise inisiyatifin uluslararası iş birlikleri kapsamında imzalandığını vurguladı. İki yapı arasındaki ilk toplantının çevrim içi gerçekleştirildiğini, bundan sonraki toplantıların da sistematik olarak aynı şekilde sürdürüleceğini söyleyen Prof. Dr. Bayraktar, açıklamasında son olarak iki yapının iş birliğini sağlayan iletişimi titizlikle sürdüren DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nilgün Suphi’ye, projenin DAÜ’deki gönüllü ayağını oluşturan Toplumsal Duyarlılık Merkezi Tıp Fakültesi Temsilcisi Dr. Berfu Çerçi’ye, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencilerine, ICHI Koordinatörü Simon Moore, İnisiyatif Başkanı Ahmad Elhaija ve Kaliforniya Üniversitesi gönüllü öğrencilerine teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



30/03/2022 16:36