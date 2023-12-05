DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nin 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi Üyesi ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Yazgın, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Yazgın yaptığı açıklamada, Dünya Gönüllüler Gününün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1985 yılında aldığı kararla her yıl 5 Aralık'ta kutlandığını anımsatarak, "Gönüllüler gününde gönüllülük bilincinin yerelden küresele teşvik edilmesi ve savunuculuğu amaçlanıyor" dedi.

"Gönüllüler günü, küresel ölçekte kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve dayanışma platformları, akademi ve özel sektör çalışanlarının iş birliği halinde çalışarak ortak değerlerde buluşarak üretmenin ve dayanışmanın yaşama geçirilmesi için eşsiz bir fırsat yaratmaktadır" diyen Yazgın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü özelinde birlikte hareket etmenin gücünü vurguluyor, birlik ve dayanışma içinde işbirlikli eylemin yapıcı ve verimli etkisine örnek oluşturmak amacıyla, üniversite öğrencileri merkezli toplumsal duyarlılık misyonu çerçevesinde gün içinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi toplumun her bir bireyine, dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için gönüllüğünün gücünü keşfetme çağrısı yapıyor.”