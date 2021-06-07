DAÜ TSE Denetlemelerinden Başarıyla Geçti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 31 Mayıs – 3 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilen ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda girmiş olduğu denetimi başarıyla tamamladı. Söz konusu denetlemenin kapanış toplantısı, 3 Haziran 2021 Perşembe günü, saat 14:00’te, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy, TSE Baş Denetçisi Levent Çalışır, TSE Denetçisi Necati Karahan ile DAÜ İdari ve Teknik İşler Koordinatörü ve Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi Hasan Kavaz ve Danışman Latif Sakar’ın yanı sıra, DAÜ Kalite Birim Temsilcileri de katıldı.

Kapanış toplantısının ilk konuşması İdari ve Teknik İşler Koordinatörü ve Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi Hasan Kavaz tarafından gerçekleştirildi. Kavaz, üniversitenin ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda iyi bir denetim geçirdiğini belirtti.

“Kurulan Sistemi Başarılı Bulduk”

Toplantıda konuşan TSE Denetçisi Necati Karahan denetlemeler hakkında genel bir değerlendirme yaptı. DAÜ’de iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurulan sistemi başarılı bulduğunu belirten Karahan, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Özellikle kütüphanedeki dezenfektasyon çalışmaları, mesafelerin belirlenmesi, maske kullanımı ve risk analizlerini çok başarılı bulduklarını ifade eden Karahan, sözü Baş Denetçi Levent Çalışır’a bıraktı.

“COVID-19 Önlemleri Konusunda Takdir Ediyoruz”

Çalışır da DAÜ gibi bir üniversiteye teknik denetim yapmış olmaktan duyduğu mutluluğu aktararak, dokümantasyon ve kayıt anlamında yapılan çalışmaları çok başarılı bulduğunu belirtti. Çalışır, DAÜ’nün COVID-19’a karşı almış olduğu önlemleri takdir ettiğini belirterek, özellikle kütüphane içerisindeki tüm kitapların ozon gazıyla dezenfekte edilmesinde kullanılan cihazı, katma değer sağlayacağı düşüncesiyle denetleme gerçekleştirecekleri diğer kurumlara da tavsiye edeceklerini ifade etti. Çalışır, DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi ve Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini de çok başarılı bulduklarını ifade ederek, DAÜ’de gerçekleştirdikleri denetimler sonucunda Ankara’ya olumlu yönde bir rapor sunduklarını dile getirdi.

“Sürekli İyileştirme Süreçleri Faydalıdır”

Toplantıda konuşan DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy, üniversite olarak sürekli iyileştirme süreçlerini faydalı bulduklarını belirterek, denetlemeler sonucunda daha da ileriye gideceklerinin altını çizdi. Üç gün boyunca yoğun denetlemeler gerçekleştiren TSE denetçilerine de teşekkür eden Doç. Dr. Şensoy, aynı zamanda tüm birimlerde çalışan kalite birim temsilcileri ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasında emeği geçen tüm DAÜ personeline teşekkürlerini iletti. Doç. Dr. Şensoy, COVID-19 önlemleri için DAÜ’nün ciddi bir mesai harcadığını dile getirdi.

“DAÜ’nün Kalite Vizyonu Sözde Değil, Yürürlüktedir”

Toplantıda konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün tarihi ile ilgili özet bilgi paylaşarak, üniversitenin vizyonu doğrultusunda atılan adımların topluma örnek olma sorumluluğunda atıldığını ifade etti. Prof. Dr. Hocanın; hem akademik, hem yönetsel alanlarda DAÜ’nün kalite vizyonunun sözde değil, yürürlükte olduğunun altını çizdi. DAÜ’nün ilk dış değerlendirme sürecini 1999 yılında, ABET akreditasyonu döneminde geçirdiğini belirten Prof. Dr. Hocanın, bu değerlendirmeleri başarıyla tamamladıklarını ve DAÜ’de kalite sürecinin hiçbir zaman sonlanmayacağını vurguladı.

KKTC’nin yasa ile kurulan tek üniversitesi olma özelliğini taşıyan DAÜ’nün 80’e yakın programı bulunduğunu ve bu programların büyük bir bölümünün yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip olduğunu, kalite yönünden denetlemelerden geçtiklerini vurgulayan Prof. Dr. Hocanın, bazı programların birden fazla kez kalite süreçlerini başarıyla tamamladığına dikkat çekti. DAÜ’nün kaliteye bütünsel yaklaştığını belirten Prof. Dr. Hocanın, öğrencilerin ve çalışanların da bunu özümsediğini ve benimsediğini gördüğünü, alınan önlemler kapsamında önümüzdeki dönemin yüz yüze yapılmasını umduğunu ifade etti.

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07/06/2021 11:44