DAÜ Turizm Fakültesi, 2023 EduRank Sıralamasında Kıbrıs'ta Birinci, Avrupa'da ise 24. En iyi Fakülte Olarak Yer Aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 2023 yılı EduRank üniversite sıralamasında büyük bir başarı elde etti. EduRank, dünya genelinde 183 ülkeden 14,131 üniversiteyi bilimsel yayın ve atıf sayılarına göre değerlendirdi. DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm ve Otelcilik alanında gerçekleştirilen bu kapsamlı değerlendirmede, tüm Kıbrıs genelinde birinci sırayı alarak büyük bir gurur yaşadı. Aynı zamanda Avrupa çapında da etki yaratma başarısı göstererek 24. sıraya yerleşti.

EduRank'ın değerlendirmesi, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda fakültenin bilinirliğini ve mezunların popülerliğini de dikkate alarak gerçekleşmektedir. DAÜ Turizm Fakültesi’nin bu başarısı, bilimsel alandaki üstün performansının yanı sıra genel olarak tanınırlığını ve mezunlarının sektördeki etkileşimini de yansıtmaktadır. EduRank, genel sıralamalarda akademik olmayan öne çıkan özellikleri ve mezun popülerliği göstergelerini de eklemektedir. Sıralama amacıyla üniversiteler tarafından sağlanan verileri veya bir üniversitenin kalitesinde gerçek iyileştirmeler olmadan değiştirilebilecek verileri kullanmamaktadır.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren, konu hakkında yaptığı açıklamada, Turizm ve Otelcilik alanında elde ettikleri büyük başarıyla En İyi Üniversiteler sıralamasında tüm Kıbrıs genelinde birinci, Avrupa genelinde ise 24. sırada yer aldıklarını belirtti. Prof. Dr. Öztüren, bu tür sıralamaların iş dünyasında büyük önem taşıdığını vurgulayarak, rekabetçi iş bulma koşullarında mücadele eden öğrenci ve mezunların, DAÜ Turizm Fakültesi'nden mezun olmakla, Kıbrıs'ın bir numaralı ve Avrupa'nın en iyi 24. turizm ve otelcilik programlarını sunan bir kurumun mezunu olarak önemli avantajlar elde ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Öztüren, işverenlerin sıralamada üst sıralarda yer alan bir yüksek öğretim kurumundan mezun olan bireyi tercih etme eğiliminde olduğunu söyleyerek, bu sıralamadaki konumlarının geçmişten günümüze biriken bilgi, tecrübe ve çabaların bir sonucu olduğunu vurguladı. Ayrıca, DAÜ Turizm Fakültesi'nin öğretim elemanlarına üstün nitelikli ve kaliteli eğitim verme, yüksek etki değerine sahip araştırmaları akademi ve endüstriye kazandırma konusundaki katkıları için teşekkürlerini iletti.