DAÜ Turizm Fakültesi 21. Turizm Haftası “Turizmi Yeniden Başlatmak” Teması İle Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi pandemiden dolayı bir yılı aşkın bir süredir çevrim içi olarak gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerine, 21. Turizm Haftası etkinlikleri ile devam ediyor. “Restarting Tourism (Turizmi Yeniden Başlatmak)” temasıyla düzenlenen 21. Turizm Haftası, 21 Mayıs 2021 Cuma günü DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla başladı.

“Turizmin Yeniden Canlandırılması Gerekmektedir”

Prof. Dr. Kılıç, bu yıl ilk kez çevrim içi olarak gerçekleştirilen 21. Turizm Haftası etkinliklerine hoş geldiniz diyerek, hem yerel hem küresel düzeyde yaşanan pandemide zamanında alınan önlemlerin son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Kılıç konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Dünyadaki birçok ülke gibi biz de turizmin yeniden canlandırılması gerektiğine inanmaktayız. Turizm sektörünün her kademesindeki birçok kişi çeşitli fedakârlıklar yapmışlardır. Turizmi tanımlayan dayanışma ruhu içerisinde bir araya gelerek hem bilgilerimizi hem uzmanlığımızı hem de yeteneklerimizi paylaşmamız gerektiğine inanıyoruz. Birlikte daha güçlü olacağız.”

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi olarak hedefleri doğrultusunda dünya ile dayanışmalarını göstermeyi planladıklarını belirterek “Turizm bir dönüm noktasındadır ve alınacak olan kararlarla yarının turizmini şekillendirebiliriz. Turizm Haftası’nın ana sloganı olan “Turizmi Yeniden Canlandırmak” şemsiyesi altında alanında uzman seçkin konuklar, şefler, genç şefler, genç baristalar öğrenciler ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak. Hafta kapsamında film gösterimleri ve çeşitli yarışmalar da düzenlenecek.” ifadelerini kullandı. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kılıç, herkesi Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklere davet etti.

Açılış konuşmasının ardından saat 14:30’da İngiltere Park Plaza Pasta Şefi Domenico Camporeale “Pasta Şefi Olarak Kariyer” konusunda sunum gerçekleştirdi. 24 Mayıs 2021 tarihinde, saat 11:30’da “Hundred Foot Journey” isimli çevrim içi sinema gösterimi gerçekleştirildi. 25 Mayıs 2021 tarihinde ise, saat 09:30’da Turizm Fakültesi öğrencilerinin geleneksel kültür tanıtımları, hemen ardından da saat 10:30’da Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencilerinin performansları sergilendi. Saat 12:30’da Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğrencilerine yönelik Ercan Havalimanı ATC Müdürü İzzet Derkan “Pandemi Döneminde Havacılık Sektörünün Değişimi”, Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu Efe Gencay ise saat 12:30’da “Pastacılık ve Ekmekçilik Deneyimleri” konulu sunum gerçekleştirdi. Saat 14:30’da ise En İyi Barista Yarışması yapıldı.

21. Turizm Haftası Sunumlar ve Yarışmalar ile Devam Edecek

28 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek olan Turizm Haftası etkinlikleri, 26 Mayıs 2021 tarihinde, saat 14:30’da DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu Ladem Kandilli’nin gerçekleştireceği “DAÜ’den İngiltere’ye Uzanan Pasta Macerası” konulu sunum ile devam edecek. 27 Mayıs 2021 tarihinde ise, saat 14:30’da En İyi Yemek Sunum Fotoğraf Yarışması gerçekleştirilecek. Turizm ve Otel İşletmeciliği Mezunu Hilton Doha Katar Satış Müdürü Mehmet Kalay saat 14:30’da “Turizm’de Uluslararası Kariyer Fırsatları” konulu sunum yapacak.

28 Mayıs 2021 tarihinde de, saat 10:30’da En İyi Genç Şef Yarışması düzenlenecek. Saat 14:30’da Mutfak Eğitmeni Alain Hostert’in gerçekleştireceği “Profesyonel Şef Kariyeri” ile ilgili sunumun ardından etkinlikler sona erecek.

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25/05/2021 16:50