Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi 6. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’na katıldı. Covid-19 Pandemisi nedeniyle iki yıl ara verilen Gastromasa Gastronomi Konferansı, geçtiğimiz günlerde, İstanbul’da Haliç Kongre Mekezi’nde oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

“Design-Tasarım” ana temasında gerçekleşen konferansa DAÜ’yü temsilen Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. M. Güven Ardahan katıldı. Dünyanın en önemli gastronomi organizasyonlarından biri olan Gastromasa sahnesinde dünyaca ünlü yıldız şefler mutfak deneyimlerini izleyicilerle paylaştı. Sosyal medya ve internetten canlı olarak yayınlanan organizasyon Türkiye ve dünyadan büyük ilgi gördü.

Konferansa katılan Yrd. Doç. Dr. M. Güven Ardahan, aralarında Michelin yıldızlı Mugaritz Restaurant (2021’in en iyi 50 restoranı arasında 14. sırada), Bachour Bakery, DiverXO (2021’in en iyi 50 restoranı arasında 20. sırada), Restaurant La Vie Osnabrück, Disfrutar Restaurant gibi ünlü restoranların ödüllü şefleri Dabız Muñoz (2021’in en iyi şefi), Antonio Bachour, Oriol Castro, Vladimir Mukhin, Andoni Luis Aduriz, Diego Guerrero, Atsushi Tanaka, Helene Pietrini, Ricard Camarena, Thomas Bühner, Fabrizio Fiorani, Kevin Lacote, Yoji Tokuyoshi, Igor Grishechkin, Syrco Bakker, Joao Rodrigues, Jonathan Bernsten, Paolo Casagrande, Juanjo Lopez, Thibault Sombardier ve Rodolfo Guzman’ın gastronomi tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşattığını ifade etti.

Konuşmacılar gastromasanın artık uluslararası gastronomi camiasında önemli bir yer edindiğine vurgu yaparak, 2022 yılındaki temanın ise “Sustainability-Sürdürülebilirlik” olarak belirlendiğini ifade ettiler. Gastromasa, yarattığı etkiyle Türkiye gastronomisinin dünyaya açılan kapısı olma özelliğini korumaya devam etmektedir.

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24/11/2021 11:42