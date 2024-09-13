DAÜ Turizm Fakültesi Amsterdam’daki uluslararası konferansta temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Amsterdam’daki “Uluslararası Turizm, Konaklama ve Etkinlikler Konferansı”nda temsil edildi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Akademide Turizm, Otelcilik ve Etkinlik İş Birlikleri Derneği (ATHENA) tarafından iki yılda bir düzenlenen konferans, Amsterdam’da kurulan “Hotelschool The Hague” ev sahipliğinde yapıldı.

DAÜ Turizm İşletmeciliği doktora öğrencisi Fetine Bayraktar, konferansta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden toplanan bilimsel veriler kapsamında hazırlanan “Eğitim Turizmi, Konaklama ve Sürdürülebilirlik İlişkisi ile Endüstri ve Teknoloji Deneyimleri ve Adaptasyonu” konularında 3 çalışma sundu.

Öte yandan DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hamed Rezapouraghdam’ın koordinatörlüğünü yaptığı DAÜ Turizm Araştırma Merkezi (EMU-TAM), dünyanın en önemli turizm araştırma merkezlerinin / enstitülerinin üyesi olduğu ATHENA’nın yönetim kurulunda yer alarak DAÜ’yü ATHENA’da temsil ediyor.