DAÜ Turizm Fakültesi Avrupa’da Rüzgar Gibi Esti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, İtalya’nın Senigallia şehrinde gerçekleştirilen 35. Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (AEHT) konferansına katıldı. DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs’ı temsilen katıldığı konferans kapsamında düzenlenen Turist Destinasyonunun Tanıtımı ve Pazarlaması Yarışması’nda 22 ülkeden öğrenciler yarıştı. Bu yılki “Turist Destinasyonu” yarışmasının temel amacı, gastronomi ve sanat teması altında sürdürülebilirlik, yenilikçilik, dijitalleşme ve sorumlu turizm gibi noktaları göz önünde bulundurarak Senigallia şehrini tanıtmaktı. “Yemek Sanatı Tasarımı” temelinde hazırlamış olduğu projeyi başarı ile sunan DAÜ Turizm Fakültesi öğrencisi Berke Dağlı, yarışmada ikinci olarak gümüş madalyayı DAÜ’ye kazandırdı. Böylece DAÜ Turizm Fakültesi, katıldığı AEHT yarışmalarında 7 yıl üst üste kürsüye çıkma başarısını göstermiş oldu.

DAÜ Turizm Fakültesi Aktif Görev Aldı

Avrupa’dan 400’den fazla okulun üye olduğu AEHT konferansı; barista, kokteyl, mutfak sanatları, pastacılık, restoran servisi, ön büro, turist destinasyonu, konaklama işletmeciliği, şarap servisi gibi turizm ve gastronomi alanlarındaki kategorilerde gerçekleşen yarışmalara sahne oldu. Konferansın Yönetim Kurulu’nda DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç da yer alırken, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ile Öğr. Gör. Kurtuluş Özbaşar da Jüri Üyesi olarak görev aldılar. Ayrıca DAÜ Turizm Fakültesi öğrencileri Fatma Kayol, Karahan Ercan, Buket Bürüncük ile Vladislav Zverev de bu yarışmalarda mücadele ederek yarışmalarını dördüncü sırada tamamladılar.

“Başarının Tesadüf Olmadığını Gösterdik”

35. AEHT Toplantısı’nda elde edilen başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, bu yıl toplamda 100 okul ve 800 civarında katılımcının yer aldığı etkinliklerde DAÜ’yü ve Kuzey Kıbrıs’ı temsil etmekten ve yarışmalarda madalya kazanmalarından dolayı gururlu olduklarını ifade etti. Yarışmaların son derece keyifli ve heyecanlı geçtiğini aktaran Prof. Dr. Kılıç, yarışmalara katılma cesareti gösteren öğrencileri ve madalya kazanan Berke Dağlı’yı tebrik etti. Prof. Dr. Kılıç, ayrıca yarışmalarda jüri üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Öztüren ile Öğr. Gör. Özbaşar’ı da tebrik ederek, “Öğrencilerimizi en iyi şekilde eğiten DAÜ Turizm Fakültesi hocalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Başarının tesadüf olmadığını gösterebilmek güzel bir şey” diye konuştu. Buralarda olmayı bir vizyonun göstergesi olarak niteleyen Prof. Dr. Kılıç, bu vizyona destek veren DAÜ Rektörlüğü’ne ayrıca teşekkür etti.

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27/10/2022 15:01